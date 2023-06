Come l’AI di Meta decide quello che vedi tu Facebook e Instagram

Quanti decidono di non scegliere la visualizzazione cronologica della propria timeline di Facebook, noteranno certamente come i contenuti visibili risultino essere piuttosto casuali: Meta, adesso, spiega come i suoi sistemi di intelligenza artificiale AI decidono i post che compaiono nei feed di Facebook e Instagram.

Il colosso dei social media spiega come i suoi sistemi di intelligenza artificiale classificano i contenuti per Feed, Storie e Reels. Ad esempio, l’azienda spiega che per i Feed di Facebook, il sistema AI inizia raccogliendo tutti i possibili post dai propri amici e dalle pagine seguite.

Successivamente, il sistema valuta diversi segnali di input, come l’autore del post, le interazioni passate e il numero di amici che hanno messo “mi piace” al post. Tutti questi elementi contribuiscono a classificare i post in base alla loro rilevanza e valore per ciascun utente, e vengono mostrati nel proprio feed in base al punteggio ottenuto.

AI su Instagram

Oltre agli strumenti menzionati in precedenza, Facebook e Instagram offrono menu centralizzati con controlli di personalizzazione, chiamati “Preferenze dei Feed” e “Centro di controllo dei contenuti suggeriti”.

Facebook ha menzionato anche che Meta sta testando una nuova funzionalità su Instagram che presto consentirà di indicare se si è “Interessati” a un Reel consigliato nella scheda Reels, così che l’app potrà mostrare contenuti simili. Al momento, è possibile solo indicare se non si è interessati a un Reel specifico. Inoltre, Meta sta lavorando per rendere la funzione “mostra di più” e “mostra di meno” ancor più evidente.

Meta ha svelato il funzionamento dei suoi algoritmi AI prima dell’entrata in vigore del Digital Markets Act dell’Unione Europea nel 2024. Questa nuova legge richiederà ai servizi online come Facebook e Instagram, tra le altre, di essere più trasparenti riguardo alle tecnologie alla base dei loro algoritmi di raccomandazione.

Inoltre, richiederà alle piattaforme di offrire feed cronologici e vieterà la pubblicità mirata in base a religione, orientamento sessuale, etnia o affiliazione politica. Inizialmente, Meta ha anche introdotto una nuova versione del suo strumento “Perché sto vedendo questo annuncio?” per offrire maggiore trasparenza sul modo in cui le attività alimentano il software di abbinamento degli annunci.

Tutte le notizie che parlano di Intelligenza Artificiale sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet.