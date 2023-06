Con iOS 17 Foto ti spiega i simboli del bucato

L’app Foto di iOS 17 offrirà la possibilità di identificare con riconoscimento visivo una vasta gamma di simboli, compresi quelli utilizzati per il bucato che solitamente si trovano sulle etichette dei vestiti.

Secondo quanto segnalato da MacStories, sarà sufficiente scattare una foto all’etichetta contenente i simboli per il bucato per attivare la funzione Ricerca visiva, Visual Lookup in inglese, in grado di evidenziare i simboli stessi e consentire di toccarli per ottenere immediatamente la spiegazione di ognuno

Tra le novità di iOS 17, ci sarà dunque anche quella per cui l’iPhone fornirà una spiegazione per ciascun simbolo presente sull’etichetta, e grazie a un semplice tocco sarà possibile accedere a ulteriori informazioni provenienti dal sito web di Apple, dove vengono raccolte le indicazioni per un perfetto lavaggio dei capi; ovviamente si tratta di informazioni provenienti dalla piattaforma di navigazione online gestita dall’International Organization for Standardization.

Visual Lookup, spiega la fonte, è in grado di riconoscere tutti i simboli per il bucato che sono stati testati, inclusi quelli relativi alle temperature di lavaggio, le raccomandazioni per l’uso della candeggina, le restrizioni per l’asciugatrice, le temperature di stiratura e molto altro ancora. In sostanza, l’app dovrebbe essere in grado di riconoscere quasi tutti i tipi di etichetta per il bucato, sebbene sia opportuno notare che l’immagine catturata deve essere abbastanza ingrandita affinché l’iPhone riesca a rilevare correttamente i simboli.

Simboli in auto

Stando alle prime prove, Visual Lookup ha dimostrato di essere in grado di riconoscere anche i simboli presenti nei cruscotti dei veicoli, il che fa pensare che Apple abbia introdotto silenziosamente il supporto per molti dei simboli comuni che si possono incontrare nella vita di tutti i giorni.

Tra le altre interessanti funzionalità dell’app Foto di iOS 17 vi sono il riconoscimento degli animali domestici, la possibilità di ritagliare le immagini con un solo tocco, l’uso di adesivi animati creati a partire dalle Live Photos, la ricerca di ricette basata sulle immagini dei cibi e molto altro ancora.

