Con Ai Pin l’intelligenza artificiale si indossa a MWC24

Ai Pin non ha bisogno di presentazioni: si tratta di uno dei primi dispositivi ad abbracciare completamente l’Intelligenza Artificiale e assistenti AI, proponendosi addirittura come un possibile futuro sostituto degli smartphone. Lo abbiamo visto in azione e fotografato al Mobile World Congress MWC24 in corso a Barcellona.

Humane non ha un suo stand in fiera, ma ha inviato un team di ingegneri e designer per mostrare Ai Pin negli spazi di aziende partner come Qualcomm. Le prove dal vivo del dispositivo in fiera permettono di farsi un’idea più precisa del funzionamento.

Anzitutto, è possibile interagire con un tocco prolungato sulla superficie del dispositivo, seguito poi da una richiesta vocale. Le prove hanno dimostrato, anzitutto, la velocità con cui AI Pin risponde alle richieste vocali degli utenti. Per permettere a tutti i visitatori di ascoltare le risposte Ai Pin è stato collegato a un altoparlate Bluetooth esterno.

Al di là delle interazioni vocali, la caratteristica principale di AI Pin è il display a laser proiettato sul palmo della mano. Certo, trasformare il proprio corpo in un’interfaccia utente digitale sembra davvero fantascienza, ma AI Pin ha saputo dimostrare anche praticità in questo.

Attivando il display, questo proietta la risposta, invece di leggerla ad alta voce. Il sensore 3D e la mappatura dell’interfaccia digitale sembrano funzionare a dovere, inoltre la proiezione rimane centrata anche quando le mani si spostano. Durante le prove, gesti di pizzicamento e di inclinazione provocano una leggera distorsione dell’immagine, ma non fino al punto da renderla illeggibile.

La dimostrazione dal vivo sembra convincere i visitatori di MWC24, ma rimangono ancora molti dubbi che potranno essere sciolti solo dopo la commercializzazione e le prime prove sul campo nella vita reale. Ricordiamo che questo dispositivo ha un prezzo di 699 dollari in più richiede un abbonamento mensile di 24 dollari, un impegno non indifferente per molte persone.

Per tutte le novità presentate al Mobile World Congress MWC24 il collegamento da seguire è direttamente questo.