Sconto del 50% per caricabatterie da auto da 66W, solo 7,50€

Se vi serve un caricatore con spina accendisigari per auto che sia capace di ricarica fino a due dispositivi contemporaneamente (di cui uno potrebbe essere persino un MacBook o un altro computer portatile) la risposta è su Amazon: il caricabatterie Iniu INIU ‎CI-711 da 66W che coupon pagate solo 7,50€.

Esteticamente non è diverso da molti altri caricatori per auto disponibili in commercio: gli ingombri sono minimi così come la porzione che sporge dalla presa accendisigari è tale da consentirne il collegamento nella gran parte di automobili attualmente in circolazione.

Mette a disposizione due prese: una di tipo USB-C con tecnologia Power Delivery 3.0 che arriva a 36 Watt e quindi è in grado di alimentare non solo un telefono qualunque o anche un iPad, ma anche un MacBook Air. L’altra è una USB-A con tecnologia Quick Charge 3.0 che eroga massimo 30 Watt e può quindi ricaricare ad elevate prestazioni telefoni Android compatibili con questo tipo di porta.

Uno dei punti di forza di questo modello risiede nella presenza di un display LED che funge da sistema di verifica dell’impianto: può infatti misurare la tensione della batteria per permettere di scoprire se è tutto nella norma o se c’è qualche problema, segnalando quindi in blu quando la tensione è compresa tra 12 e 14.8 Volt e, in rosso, quando scende invece al di sotto della soglia degli 11.8 Volt, in modo da evitare di collegare i dispositivi per la ricarica e procedere invece con la manutenzione della batteria.

INIU ‎CI-711 funziona con tutti i veicoli con batteria da 12 e 24 Volt e può ricaricare smartphone, tablet, laptop e sistemi di dashcam presenti nell’auto. E’ dotato di contatti elastici in metallo che consentono di fissarlo saldamente alla presa e di sganciarlo facilmente all’occorrenza, con la certezza però che non salti via quando si percorrono strade accidentate. E’ infine dotato di un sistema proprietario a 15 strati che l’azienda chiama SmartProtect e che è stato sviluppato proprio per prevenire danni alla batteria del veicolo e ai dispositivi collegati.

Chi è interessato su Amazon al momento è in vendita a 14,99 euro ma applicando il coupon che trovate in pagina lo pagate metà prezzo. A 7,50€ è regalato