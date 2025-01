Xiaomi presenta gli smartphone della serie Redmi Note 14

Pubblicità

Xiaomi lancia la serie Redmi Note 14, ottimizzata per la fotografia professionale e una resistenza di alto livello. Con questo motto la società ha presentato i cinque terminali, disponibili dal 15 gennaio anche in Italia.

La nuova serie Redmi Note 14 consta di cinque nuovi dispositivi: Redmi Note 14 Pro+ 5G, Redmi Note 14 Pro 5G, Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14 5G e Redmi Note 14. Tutti i dispositivi, anche se con potenzialità diverse, puntano molto sul reparto fotografico.

Fotografia AI

Il fiore all’occhiello della serie Redmi Note 14 è rappresentato dal suo sistema fotografico avanzato. I modelli Pro sono dotati di una fotocamera da 200MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS). Le opzioni di zoom includono uno zoom ottico lossless 2x e 4x per dettagli precisi, con zoom digitale fino a 30x per i modelli Pro+ 5G e Pro 5G e fino a 20x per il Redmi Note 14 Pro.

I modelli base, Redmi Note 14 e 14 5G, invece, offrono fotocamere da 108MP. Anche la fotocamera frontale è stata migliorata, offrendo una risoluzione minima di 20MP, che arriva a 32MP sul Redmi Note 14 Pro, perfetta per selfie di alta qualità e scatti di gruppo con l’angolo grandangolare 0,8x.

La robustezza è un altro punto di forza della serie Redmi Note 14. I modelli Pro+ 5G e Pro 5G sono costruiti con una struttura All-Star Armor, che include materiali rinforzati come un telaio in alluminio e schiume ammortizzanti per migliorare la resistenza alle cadute. Entrambi i modelli vantano un vetro Corning Gorilla Glass Victus 2 per una maggiore protezione dai graffi.

La protezione dagli agenti esterni varia tra i modelli: IP68 per i Redmi Note 14 Pro+ 5G e Pro 5G, IP64 per i modelli Pro e 5G standard e IP54 per il Redmi Note 14.

Prestazioni

Per quanto riguarda il processore, Redmi Note 14 Pro+ 5G monta il nuovo Snapdragon 7s Gen 3 a 4nm, mentre gli altri modelli utilizzano i processori MediaTek Dimensity 7300-Ultra e Helio G100-Ultra, ottimizzati per multitasking, streaming e gaming.

Quanto al display, la serie Redmi Note 14 è dotata di display a 120Hz, con i modelli Pro+ 5G e Pro 5G che offrono una risoluzione 1,5K, con una luminosità massima di 3000 nits.

Prezzi e disponibilità

La serie Redmi Note 14 sarà disponibile a partire dal 15 gennaio 2025 anche su Amazon a questi prezzi: