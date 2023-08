AlgoLaser Alpha 22W, macchina a incisione laser per professionisti

Le piccole aziende e gli hobbisti che desiderano tagliare e incidere svariati materiali con una macchina potente e precisa non dovrebbero farsi sfuggire l’offerta lampo attualmente in corso sulla AlgoLaser Alpha 22W, una macchina a incisione laser tra le più performanti attualmente in commercio.

AlgoLaser, marchio di Shenzhen Algo Technologies Co., Ltd., è un’azienda innovativa focalizzata sulle macchine per incisione laser ad uso commerciale. Fondata da Justin Tan, un famoso esperto del settore delle incisioni laser, l’azienda si dedica a offrire soluzioni innovative per le macchine da incisione laser.

Con l’obiettivo di permettere alle piccole aziende e agli individui di integrare il loro reddito, Justin ha creato un team potente e professionale per continuare il suo lavoro pionieristico nel settore. Attualmente, Algo ha due sedi in Cina, una a Shenzhen, dedicata alla ricerca e sviluppo e alla produzione, e un centro di marketing a Changsha.

La macchina a incisione laser attualmente in offerta è interessante in particolar modo perché usa la tecnologia COS di seconda generazione. Questa tecnologia avanzata migliora le prestazioni del raggio laser del 40% grazie alla combinazione polarizzata del fascio. Rispetto ai moduli laser regolari da 20W, la tecnologia COS comprime i punti laser da un rettangolo a un quadrato con un rapporto quasi 1:1 sia a bassa potenza (30%) che ad alta potenza (100%).

Cosa è in grado di tagliare

Questo significa che è in grado di tagliare una tavola in legno di pino da 30 mm con una sola passata, rispetto ad altre che riescono nella stessa in presa soltanto dopo 4 passate.

Con una sola passata è anche in grado di tagliare pannelli in acrilico da 10 mm e fogli in acciaio inossidabile da 0,1 mm.

Con più passate invece riesce a tagliare pannelli in acrilico da 45 mm, tavole in legno di rovere bianco da 20 mm e MDF da 12 mm.

Specifiche tecniche, e una funzione speciale

Usa una CPU dual core che promette una migliore efficienza energetica del 50% e prestazioni del WiFi (lavora a 2.4 GHz) fino al 32% superiori ad altre macchine, garantendo così un caricamento dei file fino all’80% più rapido. Integra anche una microSD da 32 GB per i dati e agli aggiornamenti software.

Si controlla tramite app AlgoLaser, oppure con LightBurn e LaserGRBL, ed è dotata di diversi sistemi di protezione e di sicurezza, come il pulsante di blocco di emergenza, la copertura in metallo (removibile e magnetica) per proteggere il laser.

C’è la messa a fuoco semiautomatica e può incidere fino a 400 mm/s.

Tra le funzioni più interessanti, può realizzare incisioni a più di 500 colori: quando infatti l’acciaio inox viene riscaldato dal raggio laser, la superficie metallica reagisce fisicamente producendo un determinato colore, quindi è possibile incidere immagini pittoresche con una elevata precisione sia nel disegno che nella trama.

Questa funzione di incisione a colori permette di posizionare oltre 500 immagini di incisione a colori, regolando automaticamente la portata dell’aria in base alla velocità e alla potenza.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 1.099 $ potete risparmiare 300 $ spendendo 799 $.

Non solo: per i primi 10 ordini, gli acquirenti riceveranno una licenza gratuita di LightBurn della durata di un anno e un pannello a nido d’ape di dimensioni 400*400mm, con un valore complessivo di $139.99.

Dall’11° al 300° ordine, gli acquirenti riceveranno un pannello a nido d’ape di dimensioni 400400mm del valore di $79.99.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.