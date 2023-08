Apple al lavoro per migliorare la sezione Allenamenti di Apple Watch

Apple sta studiando gli estensimetri, sensori la cui resistenza varia con la forza applicata consentendo di convertire forza, pressione, tensione e peso, in una variazione di resistenza elettrica che può essere misurata. Questo tipo di sensori dovrebbe essere sfruttato su futuri Apple Watch migliorando le funzionalità dedicate agli allenamenti.

A riferirlo è il sito MyHealthyApple, spiegando di avere individuato in alcune offerte di lavoro riferimenti all’Health Technologies, team di Apple alla ricerca di ingegneri con esperienza in “sistemi meccatronici che sfruttano attuatori, sensori di temperatura, estensimetri e fotodiodi”.

Apple è alla ricerca di candidati in grado di progettare, costruire, testare e diagnosticare problemi di prototipi hardware dedicati alla salute, e sta probabilmente conducendo ricerche nel campo della biomeccanica, per funzionalità che vedremo in futuri Apple Watch.

Recentemente il sempre ben informato Mark Gurman di Bloomberg ha riferito di Apple al lavoro su un futuro Apple Watch per il decimo anniversario (“Apple Watch X”) che dovrebbe includere varie novità dal punto di vista hardware, inclusi un sistema di misurazione della pressione sanguigna. A Cupertino sarebbero in corso, tra le altre cose, discussioni per l’intenzione d cambiare il ritmo di rilascio degli Apple Watch, facendo passare più tempo tra una generazione e l’altra (alla stregua di quanto accade con gli iPad) ma ancora non sarebbe stata presa nessuna decisione definitiva. Non è da escludere che nel 2024 non ci sia nessun Apple Watch e che Apple Watch X debutti nel 2025.