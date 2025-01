Alpine Loop, il sosia del cinturino per Apple Watch Ultra a soli 1 €

Pubblicità

Avete presente il cinturino Alpine Loop per Apple Watch Ultra? ecco, se vi piace ne trovate uno che ne imita quasi perfettamente le fattezze e vi costa solo 1 €, contro i 99 € del prezzo dell’originale.

Trattandosi di una imitazione, specie poi a questo prezzo, non possiamo ovviamente pretendere che la qualità o le caratteristiche siano le stesse. Ma esteticamente è davvero molto simile, a una prima occhiata quasi irriconoscibile rispetto all’originale.

Questo modello chiamato HYUNYA presenta infatti lo stesso gancio a G che si infila nei passanti per regolare la misura al proprio polso, così come il modo in cui è stato cucito il tessuto appare identico a quello del cinturino di Apple.

Quindi se volete replicarne l’aspetto con il vostro Apple Watch, questa è un’occasione imperdibile per ottenere un buon cinturino spendendo per altro quel che spendereste per prendere un caffè al bar.

Proprio perché l’azienda riesce a proporlo a queste cifre molto probabilmente il gancio non è in titanio (e a prova di corrosione) come quello di Apple, ma di un più economico materiale metallico. Probabilmente manca anche il “filato ultraresistente” a rinforzo degli occhielli, e difficilmente potrebbe essere a impatto neutro come l’originale che, come sappiamo, «contiene materiale riciclato per il 43% del peso complessivo, e il 100% dell’elettricità utilizzata per fabbricarlo proviene da fonti di energia pulita».

Di conseguenza se l’Alpine Loop originale è pensato per gli alpinisti o per chi fa trekking in ambienti particolarmente impegnativi in quanto è realizzato attraverso un processo che lo rende sostanzialmente impossibile da strappare, questo pur non presentando le medesime caratteristiche ne imita l’aspetto quasi alla perfezione, rappresentando quindi una scelta molto valida per chi è interessato al solo accostamento visivo per il suo Apple Watch Ultra 1 o 2.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa meno di 1 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

