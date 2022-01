Altro ingegnere di Apple Car lascia Apple per Meta

Nell’ultimo numero della sua newsletter “PowerOn”, Mark Gurman di Bloomberg riferisce che Apple si è lasciata sfuggire un altro importante dirigente di Project Titan: Joe Bass, capo del software engineering program management che ha lasciato la Mela dopo sette anni.

Bass – scrive 9to5mac – ha confermato di avere cambiato lavoro indicando la nuova destinazione su LinkedIn dove riferisce che ora ricopre il ruolo di director of technical program management presso Meta (l’azienda sotto il cui cappello include Facebook).

“Con la partenza di Bass”, scrive Gurman, “è andato via quasi l’intero gruppo dirigente del settore auto all’attivo solo un anno addietro. Dave Scott, Jaime Waydo, Dave Rosenthal e Benjamin Lyon, hanno tutti lasciato all’inizio del 2021. Doug Field, alla guida del car team, ha cominciato a lasciare l’azienda a settembre, seguito subito dopo da Michael Schwekutsch, che era il responsabile hardware del progetto Apple. Sono poi seguiti importanti ingegneri. Bass riportava a Field prima che quest’ultimo compito passasse a Kevin Lynch, ora alla guida del car team di Apple“.

Secondo il sempre ben informato redattore di Bloomberg, il 2022 è un anno cruciale per il progetto Apple Car. A novembre dello scorso anno Gurman aveva riferito che nelle intenzioni di Apple, la prima vettura elettrica a guida autonoma dell’azienda dovrebbe arrivare entro il 2025, indicazione che sembra ottimista visto l’esodo dei vari talenti che lavorano per l’azienda e che si fanno attirare da altre Big Tech a suon di corpose offerte impossibili da rifiutare. Il problema non riguarda solo Apple ma anche Microsoft, che conta centinaia di dipendenti passati alla corte di Zuckerberg, attratti dalla costruzione del metaverso, obiettivo sul quale Menlo Park sta puntando dritto e che prevede un corposo investimento economico, un progetto quantificato in 10 miliardi di dollari.

Al momento al cosiddetto “Project Titan” lavorerebbero pochi ingegneri legati al settore automobilistico. Nel team ci sono ad ogni modo ex dirigenti di Tesla specializzati in interni ed esterni delle auto, specialisti mella trasmissione meccanica e software per la guida autonoma. All’inizio dell’anno Apple ha assunto Ulrich Kranz, manager che vanta precedenti esperienze con vetture elettriche presso BMW e co-fondatore della startup specializzata in veicoli per la guida autonoma Canoo.

