iMac Pro oltre M1 Max, avrà un processore a 12 core

Da quando Apple ha introdotto iMac 24” con processore Apple Silicon M1 nel mese di aprile del 2021, molti utenti sono rimasti in attesa per il rinnovo del modello da 27”: secondo un leaker questa macchina arriverà più avanti quest’anno, si chiamerà iMac Pro e offrirà anche una configurazione con processore fino a 12 core CPU.

Occorre ricordare che Apple M1 offre 8 core di calcolo CPU, mentre M1 Pro è proposto in configurazioni con 8-10 core CPU, infine il modello più potente M1 Max conta su 10 core di calcolo CPU e nella configurazione massima mette a disposizione 32 core GPU per la grafica. Il riferimento a un processore con 12 core di calcolo CPU è stato individuato in un riferimento in una stringa di codice, un dettaglio interessante tenendo presente che al momento i processori della serie Apple M1 arrivano a un massimo di 10 core di calcolo.

Ed è proprio questo dettaglio che lascia ipotizzare tre possibili soluzioni da parte di Apple. La prima è quella di impiegare M1 Pro in una versione finora inedita, con ulteriori due core di calcolo che al momento potrebbero essere disabilitati, questo anche perché risulterebbe troppo costoso creare una variante di un processore solo per una configurazione di fascia alta professionale con numeri e mercato limitati.

La seconda soluzione potrebbe consistere in una configurazione a doppio die, una soluzione che permetterà ad Apple di incrementare sensibilmente il numero dei core CPU e GPU, anche se in questo caso non risulta chiaro perché l’incremento dovrebbe essere limitato esclusivamente a due core CPU rispetto a M1 Max.

Infine la terza soluzione per un iMac Pro con processore da 12 core potrebbe essere rappresentata da Apple M2, seconda generazione del processore Apple Silicon base atteso in arrivo nei nuovi MacBook Air 2022, presumibilmente in una versione più potente idonea per un iMac Pro.

Purtroppo nei suoi post su Twitter il leaker che si forma dylandkt non indica quando iMac Pro potrebbe essere lanciato sul mercato, ma si limita a escluderlo dai prodotti previsti in arrivo questa primavera. Tra marzo e aprile infatti è previsto un keynote di presentazione Apple per svelare iPhone SE 2022 di terza generazione con connettività 5G, nuovi Mac mini professionali con processori M1 Pro e M1 Max e anche iPad Air.

Sembra così che per vedere iMac Pro dovremo aspettare un po’ di più, probabilmente alla WWDC 2022 in estate oppure, secondo quando indicato da Mark Gurman nella presentazione di questo autunno durante la quale è atteso l’annuncio della più ampia gamma di nuovo hardware nella storia di Apple: ne abbiamo parlato più in dettaglio in questo articolo.