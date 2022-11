Amazfit Bip 3 è già in offerta a 68 euro

Se siete alla ricerca di uno smartwatch elegante e minimale e con tante funzionalità per la salute di chi lo indossa, allora Amazfit è il brand giusto. In questo caso ad essere in profferta è uno degli ultimi usciti, l’Amazfit Bip 3. Clicca qui per acquistarlo.

Amazfit Bip 3 ha un display a colori da 1,69 pollici realizzato in vetro temperato 2,5D e ricoperto da un rivestimento anti-impronta. Gode al suo interno di una batteria di 280 mAh, in un corpo sottile e leggero, che offre un’autonomia di 14 giorni con una sola carica e un utilizzo tipico.

Ha classificazione 5 ATM, e a livello di salute, offre una suite davvero completa. Anzitutto, è in grado di misurare il livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue in appena 25 secondi.

Ancora, tiene traccia di dati essenziali per la salute come la frequenza cardiaca, il livello di stress, la qualità del sonno (compresi gli stadi del sonno e i sonnellini diurni) e il ciclo mestruale, senza rinunciare al punteggio PAI, che utilizza algoritmi per prendere in considerazione i dati convenzionali relativi alla salute e alla forma fisica, come la frequenza cardiaca e il conteggio dei passi, nonché i dati raccolti dalle attività quotidiane dell’utente, come giocare con il proprio animale domestico, e convertirli in un solo punteggio intuitivo, unico per l’utente.

Amazfit Bip 3 si acquista direttamente da qui a 68 euro.