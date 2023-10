Amazfit sconta smartwatch e smartband alla Festa delle Offerte Prime

Anche Amazfit partecipa alle Offerte Primavera di Amazon con tanti indossabili in sconto. Si parte dalle band più economiche, per arrivare alla linea medio gamma Bip e fino ai modelli GTR e GTS.

In lista, tra gli sconti, c’è anche la serie T-Rex, uno dei rugged più interessanti nel panorama degli smartwatch.

Tutti i prodotti Amazfit in sconto su Amazon li trovate elencati di seguito:

Amazfit GTS 2 Mini Smartwatch, Alexa Integrato, AMOLED da 1,55″, 68 Modalità Sportive, 5 ATM Impermeabile, GPS, SpO2, Durata della Batteria di 14 Giorni, Rosa (Flamingo Pink) [2022 Nuova Versione]

In offerta a € 56,66 – invece di €‎ 89,90

sconto 37% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Amazfit Smartwatch GTR 2 Orologio Intelligente, Chiamata Bluetooth, Riproduzione Musica, 90+ Modalità Sportive, Cardiofrequenzimetro, Impermeabile 5 ATM, Alexa, GPS, SpO2, Nero [2022 Nuova Versione]

In offerta a € 79,79 – invece di €‎ 129,90

sconto 39% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Amazfit GTS 4 Smartwatch Orologio Intelligente, AMOLED da 1,75″, Dual Band GPS, Alexa, 150 Modalità Sportive, Archiviazione e Riproduzione di Musica, Telefonate Bluetooth, SpO2, Cardiofrequenzimetro

In offerta a € 152,92 – invece di €‎ 199,90

sconto 24% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Amazfit Bip 3 Smartwatch Orologio Intelligente Fitness Tracker, 1,69″ Full Touch, 60 Modalità Sport, Impermeabile 5 ATM, SpO2, Cardiofrequenzimetro, Monitor del Sonno, Notifiche Messaggi, Uomo, Donna

In offerta a € 47,42 – invece di €‎ 59,90

sconto 21% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Amazfit GTS 4 Mini Smartwatch Orologio Intelligente, Alexa, SpO2, AMOLED da 1,65″, 120+ Modalità Sportive, GPS, 5 Posizioni Satellitari, 5 ATM Impermeabile, Cardiofrequenzimetro, Monitor del Sonno

In offerta a € 76,42 – invece di €‎ 99,90

sconto 24% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

[2022 Nuova Versione] Amazfit GTS 2 Mini Smartwatch Orologio Intelligente Alexa Integrato, AMOLED da 1,55″, 68 Modalità Sportive, 5 ATM Impermeabile, GPS, SpO2, Durata della Batteria di 14 Giorni

In offerta a € 68,77 – invece di €‎ 89,90

sconto 24% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Amazfit Bip 3 Smartwatch Orologio Intelligente Fitness Tracker, 1,69″ Full Touch, 60 Modalità Sport, Impermeabile 5 ATM, SpO2, Cardiofrequenzimetro, Monitor del Sonno, Notifiche Messaggi, Uomo, Donna

In offerta a € 39,39 – invece di €‎ 59,90

sconto 34% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Amazfit Bip 3 Smartwatch Orologio Intelligente Fitness Tracker, 1,69″ Full Touch, 60 Modalità Sport, Impermeabile 5 ATM, SpO2, Cardiofrequenzimetro, Monitor del Sonno, Notifiche Messaggi, Uomo, Donna

In offerta a € 39,01 – invece di €‎ 59,90

sconto 35% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Amazfit GTR 4 Smartwatch Orologio Intelligente, Dual Band GPS, 6 Posizioni Satellitari, 150 modalità Sportive, Riproduzione di Musica, Telefonate Bluetooth, Alexa, AMOLED, SpO2, Cardiofrequenzimetro

In offerta a € 152,99 – invece di €‎ 199,90

sconto 23% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Amazfit T-Rex Ultra Smartwatch Orologio Intelligente, 6 Posizioni Satellitari GPS, Importazione e Navigazione del Percorso, 160 modalità di Sportive, Mapa sin Conexión, Impermeabile 10 ATM

In offerta a € 359,47 – invece di €‎ 469,90

sconto 24% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Amazfit GTS 4 Mini Smartwatch Orologio Intelligente, Alexa, SpO2, AMOLED da 1,65″, 120+ Modalità Sportive, GPS, 5 Posizioni Satellitari, 5 ATM Impermeabile, Cardiofrequenzimetro, Monitor del Sonno

In offerta a € 76,28 – invece di €‎ 99,90

sconto 24% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Amazfit GTR Mini Smartwatch Orologio Intelligente, 120+ modalità Sportive, Riconoscimento Intelligente di 7 Sport, 5 Posizioni Satellitari, AMOLED, SpO2, Cardiofrequenzimetro, 5 ATM Impermeabile

In offerta a € 99,37 – invece di €‎ 217,48

sconto 54% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Amazfit Falcon Smartwatch da Esterno Robusto, Orologio Intelligente, Dual Band GPS, 150 Modalità Sportive, Materiali in Titanio, Schermo di Zaffiro, Impermeabile 20 ATM, 15 Prove di Livello Militare

In offerta a € 420,67 – invece di €‎ 549,90

sconto 24% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Amazfit GTR 3 PRO Smartwatch Orologio Intelligente Alexa Integrato, 150 modalità di Allenamento con GPS, Monitor del Sonno, AMOLED da 1.45?, 5 ATM Impermeabile, Durata Batteria di 12 Giorni, SpO2

In offerta a € 149,90 – invece di €‎ 199,90

sconto 25% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Amazfit T-Rex Ultra Smartwatch Orologio Intelligente, 6 Posizioni Satellitari GPS, Importazione e Navigazione del Percorso, 160 modalità di Sportive, Mapa sin Conexión, Impermeabile 10 ATM

In offerta a € 359,47 – invece di €‎ 469,90

sconto 24% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Amazfit GTS 2 Smartwatch Orologio Intelligente, Alexa Integrato, AMOLED da 1,65″, Chiamata Bluetooth, Assistenti Vocali, Riproduzione di Musica, 90 Modalità Sportive, 5 ATM Impermeabile, GPS, SpO2

In offerta a € 109,90 – invece di €‎ 169,90

sconto 35% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Amazfit GTR Mini Smartwatch Orologio Intelligente, 120+ modalità Sportive, Riconoscimento Intelligente di 7 Sport, 5 Posizioni Satellitari, AMOLED, SpO2, Cardiofrequenzimetro, 5 ATM Impermeabile

In offerta a € 99,37 – invece di €‎ 129,90

sconto 24% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Amazfit Smartwatch Gtr 2 Orologio Intelligente, Alexa Integrato, Bluetooth, Riproduzione Di Musica Da 3 Gb, 90 Modalità Sportive, 5 Atm Impermeabile, Gps, Spo2, Amoled, GTR 2, Acciaio Inossidabile

In offerta a € 109,90 – invece di €‎ 179,90

sconto 39% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Amazfit GTR Mini Smartwatch Orologio Intelligente, 120+ modalità Sportive, Riconoscimento Intelligente di 7 Sport, 5 Posizioni Satellitari, AMOLED, SpO2, Cardiofrequenzimetro, 5 ATM Impermeabile

In offerta a € 99,37 – invece di €‎ 129,90

sconto 24% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Amazfit Bip 3 Pro Smartwatch Orologio Intelligente Fitness Tracker, 1,69″ Full Touch, 60 Modalità Sport con GPS, Impermeabile 5 ATM, SpO2, Cardiofrequenzimetro, Monitor del Sonno, Uomo, Donna

In offerta a € 59,40 – invece di €‎ 69,90

sconto 15% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).