MacBook Pro con schermi più efficienti forse arrivano entro il 2023

Apple sta preparando il lancio dei nuovi modelli di MacBook Pro da 14 e 16 pollici dotati di display mini-LED più efficienti dal punto di vista energetico: nuove anticipazioni confermano che lil rilascio dovrebbe avvenire entro la fine del 2023.

Si prevede che Apple spedirà i nuovi modelli di MacBook Pro da 14 e 16 pollici nel quarto trimestre del 2023 con retroilluminazione mini-LED, così da aumentare la luminosità del display del 10% rispetto alle specifiche di prima generazione, secondo quanto dichiarano le fonti.

All’apparenza, l’aumento di luminosità che i display mini-LED sono in grado di fornire non si tradurrà in display MacBook Pro percepibilmente più luminosi. Invece, i mini-LED emetteranno la stessa luminosità, ma consumeranno meno energia nel processo di illuminazione.

Apple non ha apportato modifiche significative alle specifiche di retroilluminazione mini-LED da quando l’ha adottata per i suoi tablet e notebook. Tuttavia, i prossimi dispositivi MacBook Pro presenteranno mini-LED che sono il 10% più luminosi rispetto a quelli precedenti; peraltro, il risultato sarà raggiunto senza modificare il numero di chip mini-LED presenti nel modulo di retroilluminazione.

L’aumento di luminosità non mira, dunque, a migliorare la qualità dell’immagine, ma piuttosto a risparmiare energia e migliorare la durata della batteria, aggiungono le fonti, sottolineando che i nuovi display inizieranno a essere spediti nel quarto trimestre del 2023.

C’è chi dubita dell’arrivo di MacBook Pro 2023

Queste affermazioni non sono da escludere, ma c’è buona ragione per dubitare dei tempi di lancio riportati nell’ultimo rapporto sulla catena di approvvigionamento di DigiTimes. Apple ha aggiornato i modelli di MacBook Pro da 14 e 16 pollici con i chip M2 Pro e M2 Max a gennaio scorso, e la maggior parte delle anticipazioni suggerisce che i modelli aggiornati arriveranno l’anno prossimo.

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, la prossima versione di queste due macchine dovrebbe avere i chip M3 Pro e M3 Max e “probabilmente” sarà lanciata entro la metà del 2024, al più tardi. Allo stesso modo, l’analista di Apple Ming-Chi Kuo ritiene che i nuovi modelli di MacBook Pro con i chip M3 Pro e M3 Max a 3 nanometri saranno lanciati nel 2024.

Detto ciò, MacRumors ha ricevuto informazioni questa settimana che indicano che Apple probabilmente inizierà ad accettare alcune delle sue ultime versioni di Mac per il trade-in questo mese, suggerendo il lancio di un nuovo modello di Mac imminente.

Nel frattempo, si prevede che i modelli di MacBook Pro da 14 e 16 pollici non saranno aggiornati con la tecnologia degli schermi OLED fino al 2026. Solo allora si prevede che la catena di approvvigionamento di Apple avrà una capacità di produzione di display OLED ottimizzati per i notebook.