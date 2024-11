Amazon Alexa con AI rinviata al 2025, si inventava i risultati sportivi

Pubblicità

In molti si stanno chiedendo cosa sia successo alla nuova versione dell’assistente vocale Alexa di Amazon, quella con intelligenza artificiale a bordo. Effettivamente, sembrano essersi perse un po’ le tracce di questo aggiornamento. Adesso, però, si scopre qualcosa in più, anche se pare ci sarà da aspettare.

A segnalare le novità, non troppo positive, è la redazione di Bloomberg, secondo cui l’aggiornamento ad Alexa è ancora bloccato in fase di sviluppo, con Amazon che avrebbe interrotto l’accesso alla sua fase beta, inclusa la modalità “Let’s Chat”. Di conseguenza, il lancio previsto per la fine del 2024 è stato posticipato al prossimo anno.

Il paradosso dell’aggiornamento

Il problema sembra risiedere nei modelli di linguaggio di grandi dimensioni (LLM) utilizzati. La nuova Alexa è progettata per comprendere domande più complesse, ma risulta meno efficace nel gestire alcune delle funzioni basilari che la versione precedente esegue senza problemi, come impostare un timer o gestire le luci di casa. Questo, emergerebbe, da un rapporto di approfondimento di The Verge.

Amazon inizialmente intendeva svelare la nuova versione dell’AI di Alexa a ottobre scorso, anche se evidentemente questa tempistica è ormai saltata. La finestra di lancio potrebbe essere slittata anche di poco, ma stando alle indiscrezioni sarebbe stata posticipata al prossimo anno.

Con il crescente successo di ChatGPT nell’estate del 2023, il CEO di Amazon Andy Jassy ha voluto esplorare se Alexa potesse competere nel settore con un aggiornamento AI. Secondo quanto riportato, Jassy ha cominciato a porre ad Alexa domande sportive, non ricevendo però risposte all’altezza: in un’occasione, Alexa ha persino inventato il risultato di una partita recente.

Nonostante queste difficoltà, Alexa ha comunque raggiunto un livello considerato “sufficientemente buono”, e Jassy, insieme agli altri dirigenti, ha sempre pensato che gli ingegneri potessero sviluppare una versione beta entro l’inizio del 2024. Tuttavia, Amazon non è riuscita a rispettare questa scadenza. Sembra che ancora l’assistente debba affrontare, e risolvere, alcuni problemi di gioventù.

