Amazon, il cervello della nuova Alexa sarà quello di Claude, l’AI di Anthropic

Amazon sta per presentare una versione rinnovata dell’assistente virtuale Alexa disponibile su dispositivi come Amazon Echo e Amazon Echo Dot, una variante alla base della quale c’è Claude, modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) creato da Anthropic e in grado di offrire funzionalità molto più avanzate rispetto a quelle attualmente disponibili con Alexa.

A riferirlo è Reuters spiegando che la decisione di utilizzare Claude arriva dopo che i tentativi di sfruttare una nuova soluzione interna si sono rivelati poco efficaci, evidenziando difficoltà in termini di performance durante i test. Secondo le fonti di Reuters, l’AI che nei piani di Amazon avrebbe dovuto sostituire l’attuale Alexa aveva evidenziato lentezza eccessiva, rendendo necessari a volte anche 6 o 7 secondi prima di ottenere una risposta.

Dai test effettuati internamente da Amazon, l’AI di Claude si è rivelata più veloce, e quest’ultima verrà quindi proposta su dispositivi di nuova generazione con Alexa.

Il 2024 sarà l’anno nel quale Alexa dovrà dimostrare utilità dal punto di vista dei profitti per Amazon: da tempo è noto che speaker come gli Echo e altri dispositivi smart a basso costo hanno permesso una enorme diffusione di altoparlanti intelligenti e oggetti simili di Amazon ma finora questi oggetti, benché diffusissimi, non hanno ripagato l’azienda come sperato.

La nuova AI che vedremo su futuri dispositivi con Alexa, dovrebbe essere in grado di offrire funzioni avanzate, gestire conversazioni complesse e che tengono conto, tra le altre cose, del contesto. Tra i possibili esempi d’uso: suggerimenti su vacanze e abbigliamento, aggregatore di notizie, la possibilità di eseguire più azioni partendo da un unico comando (es. ordinare cibo e consegnarlo a un indirizzo) e altro ancora.

Amazon non offrirà gratuitamente l’Alexa di nuova generazione ma pensa a un abbonamento, con prezzi che potrebbero partire da 5$ o 10$ al mese; non sarà, in altre parole, compresa negli abbonamenti Prime; per questi ultimi sarà disponibile l’Alexa tradizionale, che già conosciamo.

Amazon ha investito 4 miliardi di dollari in Anthropic, elemento che ha probabilmente influenzato la scelta di optare per Claude, ma dettagli sugli accordi tra le due aziende non sono – almeno per ora – noti.

