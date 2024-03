Amazon compra data center alimentato da energia nucleare

La sesta centrale nucleare più grande degli USA fornirà energia al nuovo data center del fornitore di servizi cloud Amazon Web Services AWS. Il fornitore di energia Talen Energy ha venduto il suo campus, Cumulus Data Assets, ad Amazon Web Services per 650 milioni di dollari.

Amazon svilupperà un data center fino a 960 megawatt (MW) presso il sito di Salem Township nella Contea di Luzerne, in Pennsylvania. Il campus di 1200 acri (circa 485 ettari) è alimentato direttamente da una centrale nucleare adiacente da 2,5 gigawatt (GW) di proprietà di Talen Energy.

La Susquehanna Steam Electric Station di 1075 acri è la sesta centrale nucleare più grande degli Stati Uniti. È attiva dal 1983 e produce 63 milioni di kilowattora al giorno. La centrale dispone di due reattori General Electric all’interno di un edificio di contenimento di tipo Mark II che sono autorizzati, rispettivamente, fino al 2042 e al 2044.

Oltre ai 650 milioni di dollari per la vendita di tutti gli asset tangibili e intangibili di Cumulus – che verranno pagati in più fasi (350 milioni di dollari alla chiusura e 300 milioni di dollari da rilasciare al raggiungimento di milestone di sviluppo entro la fine dell’anno), Talen riceverà entrate aggiuntive da Amazon Web Services (AWS) legate alle vendite dell’energia di Susquehanna alla rete.

La divisione servizi cloud AWS prevede di sviluppare un data center da 960 MW presso il sito e ha impegni contrattuali minimi di energia che aumentano gradualmente in incrementi da 120 MW nel corso di diversi anni, a partire dal 2025.

Ogni aumento dell’impegno di capacità è a un prezzo fisso per un primo periodo di 10 anni, dopodiché sarà basato su un margine fisso sopra i prezzi vigenti. AWS avrà la possibilità di una volta sola di limitare gli impegni a 480 MW e dispone di due opzioni di estensione decennali, legate al rinnovo delle licenze delle due unità nucleari nel 2042 e nel 2044.

“Siamo lieti oggi di aver venduto il nostro campus del data center Cumulus, sbloccando un valore significativo per Talen,” ha dichiarato il presidente e CEO di Talen, Mac McFarland. “Questa transazione fornisce un ritorno interessante sull’investimento e sulla visione di Talen nella costruzione di Cumulus, e crea valore attraverso la vendita di energia pulita e priva di carbonio dalla nostra centrale nucleare Susquehanna di prima classe”.

L’Intelligenza artificiale è affamata di potenza di calcolo

Per addestrare e far funzionare modelli AI di grandi dimensioni serve molta più potenza di calcolo e molti più data center di quelli attualmente esistenti. E di conseguenza molta più energia.

Per questa ragione tutti i colossi della tecnologia (e non solo) stanno investendo milioni e miliardi di dollari per costruire nuovi data center ad alte prestazioni specializzati in intelligenza artificiale, per lo più con centinaia o migliaia di chip Nvidia. Per la stessa ragione i colossi sono alla ricerca energia pulita.

A partire dal 2022 e almeno fino al 2027 è previsto un aumento esplosivo di server, chip dedicati all’AI e costruzione di data center con un giro d’affari di migliaia di miliardi di dollari. Alcuni analisti e imprenditori prevedono un boom sostenuto da AI e computing ad alte prestazioni che potrebbe superare l’avvento di Internet e dell’e-commerce.

Gli articoli che parlano di Intelligenza Artificiale sono disponibili a partire da questa pagina. Le notizie dedicate a Mercato e Finanza sono disponibili dai rispettivi collegamenti.