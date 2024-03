SwitchBot Lock Pro, la serratura smart super potente e con Matter

Molti dei nostri utenti conoscono Switchbot per i suoi pulsanti per la smart home in retrofitting e sistemi di automazione motorizzata per tende (di cui vi abbiamo proposto anche una recensione qualche mese fa). Ora arriva la nuova versione Pro di SwitchBot Lock che promette di fare un enorme passo avanti nella potenza e nell’adattabilità a qualsiasi tipo di serratura per renderla smart e comandabile a distanza.

Il nuovo modello supporta più standard di serrature appartenenti a diverse regioni per una installazione che non necessiti di forare o danneggiare la porta o la serratura esistente o di manomette la funzionalità della chiave originale, consentendo di utilizzarla comunque in caso di necessità.

SwitchBot Lock Pro è compatibile con i seguenti tipi di serrature per Unione Europea e vicini:

Profili Euro

Cilindri a pomellCilindri ovali nel Regno Unito (supporto previsto entro la fine di aprile)

Cilindri tondi svizzeri (supporto previsto entro fine aprile)

Serrature notturne

Blocco multipunto (senza funzionalità di blocco automatico)

Altre serrature possono essere supportate con i servizi post-vendita di stampa 3D.

Diversi metodi di sblocco per la massima comodità

Incorporando il riconoscimento delle impronte digitali leader del settore con un tempo di riconoscimento rapido di 0,3 secondi e una velocità fino al 98%, SwitchBot Lock Pro garantisce un accesso rapido e sicuro alla casa e Keypad Touch consente anche di memorizzare fino a 100 impronte digitali.

Oltre alle impronte digitali, Lock Pro offre 15 diverse soluzioni di sblocco con generazione passcode monouso o temporanee, sblocco da remoto dal telefono, utilizzazione di comandi vocali con l’assistente intelligente preferito o semplicemente toccando lo schermo di Apple Watch.

Con una nuova riprogettazione, SwitchBot Lock Pro ora è più sicuro e più intuitivo grazie a Quick Key, la chiave rapida che consente di sbloccare la porta con un solo clic. Oppure si può tenere premuto il pulsante Quick Key per 2 secondi per mettere in pausa il blocco automatico.

Capacità inedite di alimentazione per aumentare la durata e la sicurezza

La serratura utilizza 4 batterie AA che permettono fino a 9 mesi di autonomia utilizzando 4 batterie AA, offrendo agli utenti una potenza 1,5 volte maggiore rispetto alla concorrenza.

Grazie al Dual Power Pack SwitchBot Lock Pro che utilizza sistema di alimentazione a relè in modo che quando la batteria A si esaurisce, viene notificato di rimuoverla per la ricarica, mentre la batteria B continua a fornire alimentazione al dispositivo per fornire alimentazione continua il pacchetto ricaricabile garantisce fino a 12 mesi di sblocco.

Lo sblocco passivo tramite alimentazione permette di accedere alla casa nel caso la batteria della serratura intelligente fosse scarica?

Supporto Matter grazie ad Hub mini Matter Enabled

Grazie all’abbinamento al nuovo SwitchBot Hub Mini Matter Enabled si potrà avere una un’integrazione perfetta con il tuo ecosistema di casa intelligente esistente (Alexa, Google o Apple Homekit), sbloccando un mondo di possibilità per l’automazione e il controllo vocale.

Il nuovo Hub di dimensioni ridotte va ad aggiungersi all’Hub 2 per compatibilità Matter e sensore ma non non dispone dello schermo che comunica temperatura e umidità e dei due bottoni programmabili a bordo.

Sicurezza e consapevolezza di ciò che accade in casa

Ecco le caratteristiche che permettono di avere sempre il controllo della propria abitazione

Blocco automatico che aiuta a mantenere la porta chiusa quando si arriva a casa per una maggiore tranquillità.

Notifiche in tempo reale che forniscono lo stato della serratura, lo stato della porta e altro ancora, tutto tramite l’App di Switchbot. Con promemoria automatici per quando si dimentica di chiudere a chiave o chiudere la porta.

Notifiche di batteria scarica: quando la batteria del dispositivo è scarica vengono inviate notifiche tramite l’app o anche via e-mail. Lock Pro emetterà anche un promemoria quando sarà sbloccato.

Codici virtuali/di emergenza: aiutano a mantenere il codice principale al sicuro e possono anche avvisare gli altri se si ritiene di essere in pericolo.

Prezzi e disponibilità

SwitchBot Lock Pro avrà un prezzo consigliato di 139,99 € ed è ora disponibile sul sito ufficiale di SwitchBot per il preordine a un prezzo scontato di 99,99 €.

SwitchBot Lock Pro + Keypad Touch + Hub Mini Matter Enabled (pacchetto principale) avrà un prezzo consigliato di 239,99 € ed è disponibile sul sito ufficiale di SwitchBot per il preordine a un prezzo scontato di159,99 €.

Saranno disponibili prossimamente anche su Amazon nel negozio Switchbot.