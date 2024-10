Gli USA indagano su Tesla FSD per quattro incidenti e un decesso

Pubblicità

L’ente per la tutela stradale USA, la National Highway Traffic Safety Administration, siglata NHTSA, sta conducendo un’indagine sulla guida autonoma Full Self-Driving (FSD) di Tesla in seguito a quattro incidenti stradali. Gli scontri si sono verificati in condizioni di visibilità ridotta, con il sistema FSD attivo in modalità beta Supervised, ovvero con la costante supervisione del conducente.

Tra gli episodi incriminati uno accaduto a novembre 2023 in Arizona, quando una Tesla Model Y ha investito fatalmente un pedone, come riportato da TechCrunch. In uno degli altri tre incidenti, verificatisi tra marzo e maggio di quest’anno, tutti avvenuti con una Model 3, una persona è rimasta ferita.

Secondo la NHTSA, la visibilità in questi casi era compromessa da fattori differenti, come i raggi del sole, nebbia o polvere presente nell’aria. Adesso, l’organo dell’agenzia che si occupa di valutare eventuali difetti, sta studiando la capacità del sistema FSD di “rilevare e rispondere adeguatamente a condizioni di visibilità ridotta”.

L’inchiesta mira anche a capire se ci siano stati altri incidenti simili con il sistema FSD attivo. Inoltre, l’organo preposto esaminerà eventuali aggiornamenti apportati da Tesla al sistema, valutandone il tempismo, lo scopo, le funzionalità e il possibile impatto sulla sicurezza in condizioni di scarsa visibilità.

Ad aprile, la NHTSA ha chiuso un’indagine riguardante centinaia di incidenti avvenuti con il sistema Autopilot attivo, tra cui 13 mortali. L’agenzia ha concluso che in molti di questi casi i conducenti “non erano sufficientemente attenti” e che “gli avvisi forniti da Autopilot non erano stati sufficienti a garantire che i conducenti mantenessero l’attenzione alla guida”.

La scorsa settimana, Elon Musk, CEO di Tesla, ha dichiarato che Model 3 e Model Y potranno operare senza supervisione in California e Texas a partire dal prossimo anno. Durante lo stesso evento, Musk ha presentato il Cybercab, un veicolo a due posti senza volante né pedali, la cui produzione è prevista per il 2027.

