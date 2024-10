Cavo USB-C da 60W retrattile con lo sconto del 20% si paga solo 8€

Cavo di ricarica rapida USB C da 60 W, quindi ricarica rapida per praticamente tutti i dispositivi più venduti di Apple (incluso il MacBook Air)

Cavo completamente retrattile: basta tirare il cavo USB C retrattile per arrotolarlo e riporlo facilmente.

Estensibile su entrambi i lati, regolabile in base alle tue esigenze, tirando i due lati del cavo da USB C a USB C per renderlo più facile da raggiungere. Il cavo USB C retrattile ha 4 lunghezze preimpostate: 34 cm/58 cm/82 cm/100 cm.