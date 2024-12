In Amazon Luna Death Stranding e tanti giochi gratis per abbonati Prime

Pubblicità

Amazon ha svelato i titoli per PC che i membri Prime possono riscattare senza costi aggiuntivi, insieme ai titoli disponibili per lo streaming su Amazon Luna. Tra questi spicca certamente Death Stranding: Director’s Cut, l’acclamato gioco di Hideo Kojima. Se ve lo siete persi è l’occasione per giocare a questa versione del celebre “walking simulator” per tutto il mese.

Tra gli altri titoli degni di nota nel catalogo Amazon Luna c’è The Expanse: A Telltale Series, un’avventura narrativa che funge da prequel alla serie TV omonima. Quest’ultima ha avuto una seconda vita su Prime Video, dopo la cancellazione da parte di Syfy.

Oltre a questi due giochi, su Luna arriveranno anche grandi classici già noti al pubblico, che certamente non hanno bisogno di presentazioni. Ad ogni modo, se non li avete mai giocati, sappiate che potrete beneficiare all’interno del catalogo in streaming di titoli del calibro di Fortnite, Fallout 3: Game of the Year Edition, Fallout New Vegas: Ultimate Edition, Trackmania e XDefiant,

A questi si affiancano una lunga lista di titoli aggiuntivi, tra cui: The Jackbox Naughty Pack, Endling — Extinction is Forever, Disney Pixar Cars, El Hijo, Disney Pixar Wall-E, Split/Second, Are You Smarter than a 5th Grader, Chicken Police — Paint it RED!, Spitlings e Oddsparks: An Automation Adventure.

Giochi gratis per PC

Oltre ai giochi su Luna, i membri Prime potranno anche riscattare un’ampia selezione di giochi per PC gratuitamente, potendo poi tenerli nella propria libreria anche nel caso di disdetta dell’abbonamento Prime.

Tra i titoli di questo mese si trovano perle come Overcooked 2, Planet of Lana e altri titoli come Star Wars: Bounty Hunter, Tomb Raider: Underworld, Call of Juarez: Gunslinger, Dredge, Quake II e Predator: Hunting Grounds. Per abbonarvi a Luna potete partire direttamente da questo indirizzo.

Le notizie sui servizi di streaming per musica, film e serie TV, videogiochi sono nella sezione dedicata di macitynet.

Link utili

Pagina web di accesso ad Amazon Luna, al periodo di prova e agli abbonamenti a pagamento

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...