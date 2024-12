Nintendo riporta Animal Crossing Pocket Camp su iPhone

Pubblicità

Animal Crossing: Pocket Camp di Nintendo ritorna in App Store. Dopo essere stato rimosso il 28 novembre, sette anni dopo il lancio originale, il popolare gioco mobile free-to-play fa il suo ritorno con una nuova versione che elimina le microtransazioni e introduce un sistema di pagamento più tradizionale, in cui il giocatore pagherà per scaricare l’app una sola volta.

Il nuovo titolo a pagamento — chiamato Animal Crossing: Pocket Camp Complete — è ora disponibile su iOS e Android al prezzo di lancio di 9,99 euro. La nuova versione mantiene gran parte delle caratteristiche del gioco originale, inclusi gli eventi stagionali e tutti i contenuti base.

La principale novità, come facilmente intuibile, è quella relativa ai prezzi e alle microtransazioni, che sono state completamente eliminate. Inoltre, adesso è prevista la possibilità di giocare offline.

Il giocatore, allora, pagherà una sola volta il prezzo di 9,99 euro (da questa pagina di App Store), per poter beneficiare di tutti i contenuti previsti dal gioco. Inoltre, Pocket Camp Complete introduce alcune aggiunte al gameplay: una nuova area dedicata a K.K. Slider e la possibilità di importare design personalizzati dal gioco per Nintendo Switch, New Horizons, direttamente nella versione mobile.

Se siete nuovi nel mondo di Animal Crossing potete iniziare da zero, ma il gioco sembra pensato soprattutto per chi ha già giocato in passato, permettendo di trasferire i progressi del proprio campeggio nella nuova app, senza perdere alcunché. Questo approccio rappresenta una soluzione interessante per un problema comune nei giochi mobile e nei titoli live-service, così da consentire agli utenti di continuare la propria carriera senza aver perso tempo, o soldi, investiti in precedenti titoli.

Tuttavia, al lancio sono emersi problemi legati al trasferimento dei salvataggi, che Nintendo ha prontamente riconosciuto:

“Il problema potrebbe essere dovuto a un elevato numero di utenti che tenta di utilizzare il servizio. Se stai riscontrando difficoltà, puoi consultare la pagina di supporto ufficiale”.

Ad ogni modo, i giocatori avranno tempo fino al 2 giugno 2025 per completare il trasferimento dei propri salvataggi. Da qui ad allora, è praticamente certo, qualsivoglia problema sarà prontamente risolto.

Per acquistare questa Complete Edition non vi resta che cliccare direttamente su questo collegamento.