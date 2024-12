In un brevetto Apple riferimenti a un Mac touchscreen con tastiera a cerniera

Pubblicità

Apple ha registrato un brevetto nel quale si fa riferimento a una “tastiera a cerniera con multiple modalità di installazione” per “un dispositivo informatico”. Nel brevetto si parla di tablet ma in una delle immagini di accompagnamento si mostra chiaramente il Finder di macOS.

Nel brevetto in questione si parla in modo generico di accessori per dispositivi elettronici e di possibilità multiple di funzionamento. Apple spiega che i tablet stano diventando sempre più potenti e utili per varie attività e che in alcune situazioni è desiderabile usare una tastiera o altri dispositivi ausiliari di input, oltre alla tastiera virtuale integrata di serie

A detta di Apple , molti dispositivi ausiliari di input sono difficili da usare e pregiudicano i vantaggi offerti da un tablet. L’accessorio descritto da Apple nel brevetto promette di superare tali limitazioni e nelle immagini di accompagnamento si vede una sorta di iPad ma con finestre che sono quelle di macOS.

Nella descrizione del brevetto (qui i dettagli sul sito PatentlyApple) si parla di “un apparato accessorio per un tablet con inclusa una o più porzioni di input (tastiera, trackpad, display touchscreen e simili) per offrire input al tablet”. E ancora: “L’accessorio può includere un meccanismo di agganciamento sbloccabile per l’accoppiamento con una porzione di base del tablet e differenti modalità di installazione”. “Il meccanismo di accoppiamento può includere un display ausiliario per offrire output grafico lungo la superficie” e “una rientranza per ospitare uno stilo”.

Come sempre ricordiamo che Apple brevetta annualmente centinaia di brevetti e non sempre ciò che viene registrato presso il Patent Office si trasforma in prodotti veri e propri.