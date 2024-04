SJ5000X Elite, action camera 4K in sconto a 94,66 €

Vi piacerebbe poter filmare tutto quello che succede mentre siete in vacanza, durante un giro in moto, una discesa in snowboard, un tuffo al mare…insomma, durante i momenti della vostra vita che vorreste poter rivivere anche a distanza di tempo? Con la action camera SJCAM SJ5000X Elite ottenete un valido prodotto, ora con lo sconto in corso spendendo meno di 100 Euro.

Considerata da molti la migliore alternativa alla GoPro perché ne simula aspetto e dimensioni, offrendo una buonissima qualità video ma a una frazione del prezzo.

Questo modello è in grado di filmare in 4K a 24 fps oppure, scendendo di risoluzione, si può arrivare fino all’HD a 120 fps, perfetto per uno slow motion di grande effetto.

L’obiettivo scatta anche foto da 12 MP e offre un angolo di campo ultragrandangolare da 170° accompagnato da alcuni algoritmi che correggono le distorsioni.

Grazie allo stabilizzatore integrato a 3 assi, tutte le vibrazioni vengono assorbite ed eliminate, in modo da offrire un filmato fluido anche durante le azioni più concitate, come una discesa in mountain bike.

Oltre alla registrazione classica può acquisire video in timelapse per racchiudere in pochi istanti ore e ore di video, ad esempio per filmare il movimento e l’evoluzione delle nuvole.

C’è la modalità auto che registra in loop e in automatico appena si avvia il motore, trasformandola così in una dashcam occasionale per quando ci si mette in viaggio, e quella per usarla come una specie di webcam.

Le riprese si possono seguire direttamente attraverso lo schermo da 2″ oppure collegando lo smartphone in WiFi a 2.4 GHz.

La batteria si ricarica tramite USB-C e con la custodia impermeabile si può registrare anche immergendola in acqua fino a 30 metri di profondità.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 219,78 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 56% andando a spendere soltanto 94,66 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

