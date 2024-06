Amazon pensa ad un chatbot AI da lanciare già a settembre

Pubblicità

Sebbene sia già impegnata sul fronte AI da tempo, in effetti manca l’accelerazione per un chatbot stile ChatGPT. Sembra adesso che il colosso dell’e-shopping stia lavorando a un nuovo chatbot con nome in codice “Metis”, pronto dunque a dare battaglia agli innumerevoli chatbot al momento disponibili.

Secondo quanto trapelerebbe da un documento interno e fonti anonime vicine al progetto, questo chatbot sarà alimentato da un nuovo modello di intelligenza artificiale chiamato Olympus, andando così ad abbandonare il modello precedentemente rilasciato da Amazon, Titan.

Con Metis, Amazon mira a utilizzare un approccio noto come generazione aumentata dal recupero (RAG). Come descritto dall’azienda, RAG “ridireziona il modello di linguaggio per recuperare informazioni rilevanti da fonti di conoscenza autorevoli e predefinite”.

In pratica, RAG consente ai sistemi di recuperare dati da fonti esterne come API e repository di documenti, aggiornando questi dati senza dover addestrare nuovamente il modello, restituendo in questo modo risposte più accurate e aggiornate.

Il CEO di Amazon, Andy Jassy, e Rohit Prasad, capo del team AGI e vicepresidente senior, starebbero lavorando direttamente allo sviluppo di Metis. Il team includerebbe secondo quanto evidenziato da businessinsider, anche molti veterani dell’AI di Alexa, e sembra che il lavoro su Metis tragga ispirazione dalla tecnologia già sviluppata per il futuro assistente vocale “Remarkable Alexa.”

In arrivo a settembre

Addirittura, Amazon starebbe pensando di lanciare Metis già a settembre, in concomitanza con il consueto evento di lancio dei nuovi prodotti. Tuttavia, ci si chiede se Amazon questa volta non sia arrivata in ritardo.

OpenAI ha lanciato ChatGPT alla fine di novembre 2022 e Google ha lanciato Bard, adesso noto come Gemini, a marzo 2023, creando una concorrenza significativa e già ben rodata.

Ed allora, Titan di Amazon, sebbene abbia la stesse potenzialità dei suoi concorrenti, potrebbe essere orientato più ai clienti business, che non consumer.

Tutte le notizie dedicate a Finanza e Mercato sono disponibili a partire dai rispettivi collegamenti. Invece tutti gli articoli che parlano di Intelligenza Artificiale sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet.