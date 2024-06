Apple studia display estensibili per iPhone, iPad e Mac

Pubblicità

Apple ha registrato vari brevetti nei quali si fa riferimento a dispositivi pieghevoli ma oltre a questi, in futuro non sono da escludere dispositivi vari con schermi estensibili.

La Casa di Cupertino ha depositato un brevetto per un display estensibile, tecnologia che potrebbe essere sfruttata su futuri iPhone, iPad, Mac, ma anche Apple Watch, Vision Pro e altri dispositivi.

Nel brevetto, Apple spiega che i tradizionali display OLED sono indeformabili ed evidenzia metodi che permetterebbero di modificare questa rigidità. Una delle tecniche permettere di creare un display con “isole” di pixel rigidi poste su strati flessibili (sfruttando, ad esempio, materiale polimerico ed estensibile).

Nella documentazione allegata alla richiesta di concessione brevetto (qui i dettagli tecnici in PDF) si parla di display con porzioni estensibili e “isole” di pixel sigillate ermeticamente. Intere regioni flessibili e interconnesse possono essere interposte tra le isole rigide chiuse ermeticamente, includendo pixel OLED.

Nel brevetto (firmato da più di 50 ingegneri: numeri record rispetto a quanto tipicamente avviene con altri brevetti) Apple tiene conto dell’uso in abbinamento a qualsiasi tipologia di dispositivo piccoli e grandi (computer, telefono cellulare, dispositivi da polso, ecc.), ma anche di possibili usi in abbinamento a display di grandi dimensioni come quelli destinati a chioschi o automobili.

In passato i tentativi di creare display estensibili si sono scontrati con limitazioni per via di materiali poco adatti; Apple potrebbe avere individuato polimeri conduttivi adatti alla creazione di display flessibili ed estensibili, adattabili in vari modi.

A gennaio di quest’anno nel Patent Office statunitense era stato scovato un brevetto di Apple che sembrava fare riferimento a un iPhon, con un display sul retrattile sul lato, elemento che rende in qualche modo “espandibile” lo schermo.

Come sempre ricordiamo che Apple brevetta annualmente centinaia di brevetti e non sempre ciò che viene registrato presso il Patent Office si trasforma in prodotti veri e propri. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple, fate riferimento alla nostra sezione dedicata.