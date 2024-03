Amazon investe un miliardo in robot con AI

Il fondo di innovazione industriale da un miliardo di dollari di Amazon intensificherà gli investimenti in aziende che combinano intelligenza artificiale AI e robotica, mentre il gigante dell’e-commerce cerca di aumentare l’efficienza della sua rete logistica.

Franziska Bossart, responsabile del braccio di corporate venture capital istituito nel 2022, ha riferito al Financial Times che “L’intelligenza artificiale generativa offre molte promesse per la robotica e l’automazione” ed è un’area su cui la società si concentrerà quest’anno.

Ha aggiunto, inoltre, che il ritmo degli investimenti del fondo accelererà nel 2024. Lo scorso anno ha fatto il suo primo investimento in un’azienda di intelligenza artificiale generativa, anche se i dettagli non sono stati divulgati. Il fondo di innovazione industriale di Amazon ha effettuato in totale 12 investimenti, tra cui Mantis Robotics, che sta sviluppando un braccio robotico che utilizza sensori per lavorare insieme agli esseri umani.

La ricerca del fondo di nuovi investimenti in gruppi di intelligenza artificiale generativa arriva mentre le grandi aziende tech riversano miliardi nello sviluppo della tecnologia, che al momento è in grado di generare testi e immagini in pochi secondi.

Microsoft, ad esempio, ha impegnato 13 miliardi di dollari in OpenAI, incorporando la tecnologia dietro ChatGPT nella propria suite di app di produttività Office e nel motore di ricerca Bing. Lunedì, Microsoft ha annunciato di aver investito in una startup francese di intelligenza artificiale chiamata Mistral.

Separatamente dal suo fondo di innovazione, Amazon ha impegnato fino a 4 miliardi di dollari nella startup di intelligenza artificiale generativa Anthropic.

Amazon ha innovato nella robotica anche negli anni scorsi: nel 2022, l’azienda ha dichiarato di aver investito oltre 400 milioni di euro in tecnologie che includono robotica industriale e sistemi di smistamento nei suoi magazzini europei. Ha, inoltre, dispiegato 750.000 robot in tutta la sua rete operativa.

Amazon ha già dichiarato che espanderà il suo focus quest’anno nella AI, anche cercando di investire in aziende coinvolte nell’ “ultimo miglio” delle consegne, quando i pacchi arrivano ai clienti.

Ad ogni modo, il colosso precisa che il focus sull’automatizzazione dei magazzini e della logistica non mira a eliminare completamente il ruolo dei lavoratori umani, ma comporterà un “cambiamento nei posti di lavoro” poiché sempre più robot e veicoli automatizzati si occuperanno di compiti ripetitivi o pericolosi:

Siamo ancora lontani dall’eliminare completamente gli esseri umani

Se da un lato il desiderio di Amazon di utilizzare AI per aumentare l’automatizzazione possa sollevare preoccupazioni tra i migliaia di lavoratori che si occupano di consegna o di lavoro nei magazzini, la dichiarazione secondo cui il suo braccio di investimento impiegherà più capitale quest’anno potrebbe rallegrare le startup tech.

Il desiderio di Amazon di una maggiore automazione ed efficienza nei suoi magazzini e nella catena di approvvigionamento fa parte anche di una strategia più ampia per aumentare i margini dopo un periodo di pesanti investimenti nella rete logistica durante la pandemia.

