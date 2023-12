Jumper, compressore, torcia e powerbank, il tuttofare da auto costa solo 85 euro

Se in inverno la vostra auto ha qualche problema di avvio del motore o se semplicemente avete paura di restare a piedi a causa della batteria, c’è la soluzione servita per voi: il booster a batteria potente e molto funzionale di YaberAuto, con compressore integrato, lampada Led e batteria per la ricarica di un dispositivo esterno che costa solo 85€ grazie ad un coupon.

Questo interessante prodotto prima di tutto è un avviatore di emergenza. Contiene una batteria con una capacità di di 21.800 mAh capaci di fornire una corrente di picco di 3000A. Visto che un avviatore con 1000A viene considerato sufficiente per tutti gli usi, qui ce n’è a sufficienza per ogni tipo di motore. Il produttore lo consiglia per avviare motori a benzina fino a 9L o diesel 8L di mezzi quali barche, camion, motociclette, camper, trattori e così via.

Oltre a svolgere la funzione di Jumper questo accessorio è anche

Compressore capace di raggiungere i 150 Psi

Torcia elettrica a 300 lumen

PowerBank da 84 Wh

Nel ruolo di compressore potete usare lo YaberAuro per gonfiare le gomme dell’auto. Raggiunge, come detto, i 150 Psi e i 35 litri al minuto. Per comprendere la potenza basta ricordare che l’apprezzato compressione Xiaomi Mijia 2 arriva a 19 litri al minuto. In pratica ha una potenza di gonfiaggio quasi doppia.

Come torcia elettrica i 300 lumen. Una potenza simile a quella di torce che su Amazon costano tra i 30 e i 40 euro. Qui però l’autonomia arriva a ben 48 ore.

In versione powerbank abbiamo specifiche impressionanti ha due uscite capaci di ricarica un dispositivo fino a 160W. Con 83Wh è in grado di ricaricare quasi interamente anche i più potenti computer portatili e per decine di volte altri dispositivi come telefoni o tablet.

Questo vero coltellino svizzero da viaggio è fornito completamente accessoriato. Nella confezione trovate i cavi per avviare la macchina, tre valvole per gonfiare vari oggetti, ilm cavo da ricarica, l’adattatore DC per accendisigari, una borsa per portarlo.

L’accessorio do YaberAuto, costerebbe 99 euro, un prezzo onesto per tutto quel che è capace di fare. Ma grazie ad un coupon lo pagate solo 85€