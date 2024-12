Con Amazon Prime Air Italia in prima fila per le consegne con droni

Pubblicità

Per una volta l’Italia è tra i primi paesi in Europa ad autorizzare le consegne di beni tramite droni, grazie ad Amazon che tempo fa ha annunciato i suoi piani e ora sta bruciando le tappe per l’entrata in servizio effettivo di Prime Air a partire dal 2025.

Come mostra anche il video pubblicato su YouTube, Amazon ha effettuato la prima consegna tramite drone in Abruzzo, mantenendo così sia le promesse che le tempistiche annunciate. Ricordiamo che si tratta di droni che volano in completa autonomia grazie al sistema di visione computerizzata creato da scienziati e ingegneri nei laboratori Amazon.

Il colosso dell’e-commerce lavora a questo progetto fin dal 2013. Le consegne vengono effettuate con il drone Amazon MK30 di ultima generazione, con più autonomia, più silenzioso e in grado di volare anche in condizioni non ottimali.

Una volta che l’addetto Amazon ha caricato il prodotto da consegnare, il drone decolla in verticale, sfrutta il volo alare per raggiungere la meta dove fa cadere il pacco da tre o quattro metri sul balcone o nel giardino del cliente.

I prodotti delicati non possono essere consegnati via drone, mentre il peso non deve superare i 2,3 kg, in ogni caso Amazon anticipa che saranno idonei milioni di prodotti in numerose categorie. Il primo test di consegna è stato possibile grazie alla collaborazione e autorizzazione di ENAC, l’ente che regola l’aviazione civile nel nostro Paese.

Le consegne con droni su ruota e volanti sono già utilizzate in USA, Cina e Australia ed è un settore per cui è prevista una rapida e consistente crescita entro il 2030. Se la tabella di marcia Amazon prosegue con questo ritmo le consegne Amazon Prime Air diventeranno realtà in Italia già dal 2025.

Amazon continua a investire e assumere in Italia: ora conta circ 19.000 dipendenti.