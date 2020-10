Apple ha brevettato cavi con connettori magnetici per Mac e altri dispositivi

Dal Patent & Trademark Office statunitense si apprende l’esistenza di un brevetto di Apple nel quale si fa riferimento a cavi con connettori magnetici utilizzabili per vari scopi con iPhone, iPad, Mac e accessori.

Dal brevetto riferisce il sito PatentlyApple, evidenziando connettori di nuova generazione con inserzioni e bocchettoni che non hanno bisogno di incastri per garantire un collegamento stabile e uniforme.

Alimentazione e dati possono essere forniti da un dispositivo elettronico all’altro tramite cavi nei quali possono essere inclusi uno o più fili, cavi in fibra ottica o altri conduttori. Gli attacchi del connettore possono essere situati alle due estremità dei cavi e quest’ultimi inseriti in bocchettoni per la comunicazione o utilizzata in accoppiata a dispositivi che forniscono alimentazione.

In alcuni esempi citati nel brevetto, si evidenzia la possibilità per questi cavi di trasmettere segnali ad altissima velocità. Per ottenere queste velocità, sono previste varie caratteristiche di interbloccaggio per tenere saldamente in sede il cavo, e un bocchettone accoppiato in modo sicuro e affidabile.

Nel brevetto si spiega ancora che le prese per questi connettori possono essere inserite in dispositivi elettronici nei quali si ha a disposizione poco spazio o accessori di dimensioni limitate. Apple parla di ottimo matching di impedenza, della possibilità di offrire all’utente una buona esperienza d’uso.

Nel brevetto sono allegati disegni con varie tipologie di connettori e cavi e si cita la possibilità d’uso in computer, tablet, computer desktop, all-in-one, dispositivi indossabili, telefoni cellulari, dispositivi di storage, media player portatili, sistemi di navigazione satellitare, monitor, ecc.