Amazon Prime Day: Yeti Blue Mic in sconto a solo 97,99 €

Yeti di Blue Microphones, recensito da Macitynet qui, è in sconto per l’Amazon Prime Day Amazon 97,99 euro spedizione inclusa.

Il microfono è un dispositivo USB che si distingue dai “microfonini” cui siamo abituati, per eccellenti specifiche e funzionalità: ha un array di tre capsule che registrano in alta fedeltà, tre pattern unici come cardioide (direzionale), omnidirezionale e bidirezionale. È dotato di un pulsante per la modalità mute e controllo volume master, output delle cuffie a latenza zero con amplificatore, convertitore da analogico a digitale ad alta qualità.

Le specifiche tecniche parlano di livello di pressione acustica di 120dB (THD: 0.5% 1kHz), THD: 0.009%, risposta in frequenza: 20Hz – 20kHz, impedenza di 16 ohms, rapporto segnale rumore 100 db, sensibilità di 4.5mV/Pa (1 kHz). Da segnalare anche l’ottima qualità dei materiali di costruzione (alluminio spazzolato) e il design retrò.

Come accennato, Yeti può essere un ottimo prodotto per chi usa il Mac per fare registrazioni. Potrebbe essere usato ad esempio nella funzioni unidirezionale per Podcast ottenendo elevate qualità di voce o per comunicazioni i Voice Over IP. Nella funzione bidirezionale può operare utilmente come sistema di registrazione di una intervista a due voci o un podcast a due voci. Infine come microfono onnidirezionale è un’ottimo accessorio per registrazioni ambientali, per Logic Pro, per Garageband.

Lo Yeti, costerebbe intorno ai 140 euro. Amazon.it, solo per oggi in occasione del Prime Day, l’offre spedizione inclusa a solo 97,99 euro, un prezzo eccellente.

