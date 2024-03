Offerte di primavera, giradischi Bluetooth Sony PS-LX310BT a 199,99€

Se amate il vinile e volete unire la passione per l’ascolto della musica registrata in analogico con un sistema digitale, in occasione delle offerte di Primavera potete comprare al prezzo migliore di sempre Sony PS-LX310BT, un giradischi Bluetooth che costa 199,99€ invece di 250 € (prezzo di listino consigliato al pubblico)

Il giradischi in questione presenta il piatto per giradischi in vinile che permette di riciclare all’ascolto “moderno” i vecchi dischi che avete in casa o di comprarne di nuovi con musica registrata su questo supporto senza perdere alcune delle comodità dell’elettronica.

Funziona come un vecchio giradischi: grazie alla riproduzione automatica con una sola operazione, il giradischi abbassa automaticamente il braccio, trova il solco e riproduce la musica. Quando il disco finisce, il braccio torna automaticamente nella posizione iniziale. Funziona anche con i 45 giri, grazie all’adattatore integrato.

Nello stesso tempo è dotato di connessione Bluetooth che consente di trasferire la musica su un impianto Bluetooth, collegando di fatto il disco in vinile a casse o amplificatori o anche delle cuffie senza fili.

l giradischi è dotato di un meccanismo di trasmissione a cinghia con un piatto in alluminio pressofuso. Robusto ma leggero, il piatto rimane stabile mentre gira per una riproduzione più chiara.

Offre tra le altre cose un design lineare e di una struttura in alluminio robusta; il braccio migliora la tracciabilità per una riproduzione stabile, un sound ricco e chiaro e bassi potenti.

AS beneficio degli audiofili, c’è anche una copertura antipolvere più spessa che smorza la pressione acustica degli speaker per una stabilità migliore e una distorsione ridotta. È possibile anche rimuoverla

Stir It up fino a qualche giorno fa è stato venduto a 220€. In occasione dellle offerte di Primavera scende a 199,99€