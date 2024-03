Offerte di primavera, cavo Anker Thunderbolt USB-C 4 da 0,70 mt, solo 25,99 €

Vi serve un eccellente cavo Thunderbolt USBC-4 ad alte prestazioni capace di gestire tutte le funzioni di un Mac, andate su Amazon dove potete comprare per le offerte di primavere quello a marchio Anker a solo 25,99€

Il cavo da 70 cm rappresenta un prodotto da acquistare per tanti scopi. In primo luogo da parte di chi vuole avere la velocità piena di trasferimento dati tra il Mac e una periferica compatibile con questa tecnologia. In questa situazione si possono trasferire dati tra dispositivi con velocità fino a 40 Gbps. Grazie a questo cavo potete, ad esempio, collegare un case di espansione PCI-e per collegare una GPU esterna.

Può anche collegare in configurazione daisy-chain fino a 6 dispositivi Thunderbolt 3, In più fornisce un’alimentazione fino a 100 W. In fatto di monitor questo cavo Thunderbolt rappresenta l’ideale per vedere video ad alta definizione su schermi compatibili con Thunderbolt, 5K e Ultra HD. Come abbiamo spiegato la lunghezza è di 70 cm.

Questo cavo costa solo 35,99 euro ma oggi lo pagate 25,99€. Se si sembrano molti sappiate che un cavo simile ma più corto prodotto da Apple costa 35 euro

