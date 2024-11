Domotica, prese, prolunghe e citofoni VIMAR in sconto al Black Friday

Pubblicità

Anche VIMAR partecipa al Black Friday di Amazon con deviatori, relè, multiprese, termostati, luci e molto altro ancora, tutto all’insegna della tecnologia Smart.

Vi abbiamo già presentato tempo fa le soluzioni domotiche wireless di Vimar che aggiungono alle normali serie civili più vendute dell’azienda italiana la possibilità di creare un impianto domotico senza cablaggi aggiuntivi grazie alla trasmissione wireless bluetooth o Zigbee, il tutto controllabile via smartphone e pure con la voce su smart speaker e accessori.

I punti di forza delle soluzioni Vimar sono la possibilità di integrazione con installazioni dello stesso marchio su tutte le serie più diffuse, dalla storica Idea (con gli accessori wireless introdotti di recente e oggetto della prova) alla più “basic” Plana fino alle più moderne e recenti Eikon e Arké.

Ovviamente è possibile scegliere gli accessori delle serie sopra citate nelle diverse varianti colore anche per nuove installazioni con la possibilità di allargare in ogni momento il parco dei dispositivi, luci, tapparelle, prese comandate etc.

Di seguito le migliori offerte in corso:

Termostati

A 59,50 € invece di 69,60 € | sconto 15% – fino a 2 dic 24

A 59,50 € invece di 69,90 € | sconto 15% – fino a 2 dic 24

A 59,50 € invece di 70,00 € | sconto 15% – fino a 2 dic 24

A 27,48 € invece di 34,50 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

A 109,00 € invece di 115,00 € | sconto 5% – fino a 2 dic 24

A 160,87 € invece di 184,90 € | sconto 13% – fino a 2 dic 24

A 62,82 € invece di 73,90 € | sconto 15% – fino a 2 dic 24

A 60,81 € invece di 70,03 € | sconto 13% – fino a 2 dic 24

A 105,32 € invece di 123,90 € | sconto 15% – fino a 2 dic 24

A 12,74 € invece di 14,99 € | sconto 15% – fino a 2 dic 24

Prolunghe e avvolgicavo

A 9,99 € invece di 11,75 € | sconto 15% – fino a 2 dic 24

A 7,34 € invece di 8,64 € | sconto 15% – fino a 2 dic 24

A 5,87 € invece di 6,91 € | sconto 15% – fino a 2 dic 24

A 20,12 € invece di 23,67 € | sconto 15% – fino a 2 dic 24

A 28,91 € invece di 34,01 € | sconto 15% – fino a 2 dic 24

A 15,80 € invece di 18,59 € | sconto 15% – fino a 2 dic 24

A 8,16 € invece di 9,60 € | sconto 15% – fino a 2 dic 24

A 72,93 € invece di 85,80 € | sconto 15% – fino a 2 dic 24

Prese e adattatori

A 5,89 € invece di 7,20 € | sconto 18% – fino a 2 dic 24

A 9,22 € invece di 10,49 € | sconto 12% – fino a 2 dic 24

A 8,80 € invece di 10,30 € | sconto 15% – fino a 2 dic 24

A 25,07 € invece di 29,49 € | sconto 15% – fino a 2 dic 24

A 22,51 € invece di 29,99 € | sconto 25% – fino a 2 dic 24

A 24,79 € invece di 28,85 € | sconto 14% – fino a 2 dic 24

A 10,87 € invece di 12,49 € | sconto 13% – fino a 2 dic 24

A 4,89 € invece di 7,02 € | sconto 30% – fino a 2 dic 24

A 10,20 € invece di 12,00 € | sconto 15% – fino a 2 dic 24

A 7,81 € invece di 9,19 € | sconto 15% – fino a 2 dic 24

A 8,08 € invece di 9,51 € | sconto 15% – fino a 2 dic 24

A 9,27 € invece di 20,22 € | sconto 54% – fino a 2 dic 24

A 19,98 € invece di 23,86 € | sconto 16% – fino a 2 dic 24

A 11,89 € invece di 13,99 € | sconto 15% – fino a 2 dic 24

A 13,17 € invece di 15,49 € | sconto 15% – fino a 2 dic 24

A 13,17 € invece di 15,49 € | sconto 15% – fino a 2 dic 24

A 20,38 € invece di 23,98 € | sconto 15% – fino a 2 dic 24

A 15,72 € invece di 20,10 € | sconto 22% – fino a 2 dic 24

A 19,82 € invece di 23,32 € | sconto 15% – fino a 2 dic 24

A 7,81 € invece di 9,19 € | sconto 15% – fino a 2 dic 24

A 1,86 € invece di 2,19 € | sconto 15% – fino a 2 dic 24

A 2,78 € invece di 3,27 € | sconto 15% – fino a 2 dic 24

A 4,47 € invece di 5,26 € | sconto 15% – fino a 2 dic 24

A 4,47 € invece di 5,26 € | sconto 15% – fino a 2 dic 24

A 2,37 € invece di 2,79 € | sconto 15% – fino a 2 dic 24

A 9,27 € invece di 10,90 € | sconto 15% – fino a 2 dic 24

A 3,01 € invece di 6,99 € | sconto 57% – fino a 2 dic 24

Videocitofoni

A 84,92 € invece di 98,50 € | sconto 14% – fino a 2 dic 24

A 157,72 € invece di 338,00 € | sconto 53% – fino a 2 dic 24

A 288,15 € invece di 322,00 € | sconto 11% – fino a 2 dic 24

A 297,42 € invece di 349,90 € | sconto 15% – fino a 2 dic 24

A 305,92 € invece di 359,90 € | sconto 15% – fino a 2 dic 24

A 348,42 € invece di 409,90 € | sconto 15% – fino a 2 dic 24

A 178,61 € invece di 210,00 € | sconto 15% – fino a 2 dic 24

A 89,17 € invece di 104,90 € | sconto 15% – fino a 2 dic 24

A 27,63 € invece di 32,50 € | sconto 15% – fino a 2 dic 24

Telecamere Wi-Fi