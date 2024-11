I migliori sconti su prese smart, prolunghe accessori e citofoni Bticino al Black Friday

Pubblicità

Sconti speciali su tutta la gamma BTicino per le speciali offerte Black Friday di Amazon: dalle multipresa alle luci, ma anche prolunghe, torce d’emergenza, ciabatte, UPS, interruttori, telecamere e videocitofoni con sconti validi ancora per pochi giorni. Sconti anche su alcune prodotti delle linee connesse Living Light e Living Now, sull’UPS compatto Keor e sui componenti standard delle linee civili Bticino.

Verificate anche la disponibilità del termostato smart serie 8000: ve lo abbiamo segnalato nei giorni scorsi ad inizio della settimana del Black Friday ma lo abbiamo visto più volte esaurito. L’offerta ha comunque una durata limitata ed e’ ad esaurimento scorte.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte in vetrina sono disponibili in quantità limitate fino alla data indicata. Seguite l’offerta e lo sconto indicato ma controllate sempre prima dell’acquisto.

Serie connesse

A 134,99 € invece di 169,00 € | sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Sto caricando altre schede...

A 149,99 € invece di 194,99 € | sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Sto caricando altre schede...

A 144,69 € invece di 194,99 € | sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Sto caricando altre schede...

A 189,99 € invece di 244,99 € | sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Sto caricando altre schede...

A 45,79 € invece di 55,99 € | sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Sto caricando altre schede...

A 170,89 € invece di 225,00 € | sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Sto caricando altre schede...

A 39,99 € invece di 49,00 € | sconto 18% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 147,19 € invece di 189,00 € | sconto 22% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 37,49 € invece di 39,49 € | sconto 5% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 48,69 € invece di 51,30 € | sconto 5% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 43,99 € invece di 48,85 € | sconto 10% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 48,29 € invece di 50,90 € | sconto 5% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

Serie civili

A 13,59 € invece di 15,06 € | sconto 10% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 10,89 € invece di 12,10 € | sconto 10% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 22,29 € invece di 26,00 € | sconto 14% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 64,19 € invece di 79,97 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 38,99 € invece di 48,85 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 11,69 € invece di 12,95 € | sconto 10% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 72,99 € invece di 77,00 € | sconto 5% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 63,89 € invece di 72,97 € | sconto 12% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 24,29 € invece di 26,52 € | sconto 8% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 18,59 € invece di 27,99 € | sconto 34% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 18,79 € invece di 20,90 € | sconto 10% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 19,79 € invece di 20,90 € | sconto 5% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 26,89 € invece di 30,50 € | sconto 12% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

UPS, Ciabatte e Prolunghe

A 74,89 € invece di 99,00 € | sconto 24% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 10,99 € invece di 16,93 € | sconto 35% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 19,99 € invece di 26,00 € | sconto 23% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 10,99 € invece di 14,20 € | sconto 23% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 13,99 € invece di 18,35 € | sconto 24% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 12,99 € invece di 16,20 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 15,79 € invece di 18,35 € | sconto 14% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 15,99 € invece di 21,50 € | sconto 26% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 9,39 € invece di 9,90 € | sconto 5% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 12,29 € invece di 14,99 € | sconto 18% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 24,59 € invece di 25,90 € | sconto 5% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 24,59 € invece di 25,90 € | sconto 5% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 13,99 € invece di 16,45 € | sconto 15% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 29,99 € invece di 32,99 € | sconto 9% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

Citofoni e video citofoni

A 79,99 € invece di 122,98 € | sconto 35% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 109,99 € invece di 156,79 € | sconto 30% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 275,39 € invece di 344,99 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 149,99 € invece di 189,99 € | sconto 21% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 189,99 € invece di 225,00 € | sconto 16% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 116,91 € invece di 129,90 € | sconto 10% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 39,89 € invece di 56,60 € | sconto 30% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

Termostati