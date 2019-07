Anche la tastiera dei MacBook Pro e MacBook Air di oggi può essere riparata gratis

Sono stati appena presentati ma, quando arriveranno nelle mani dei clienti, i nuovi MacBook Pro e MacBook Air, potranno beneficiare di una sorta di garanzia aggiuntiva sulla tastiera. Apple ha fatto sapere ai dipendenti che si occupano di riparazione negli store che anche i nuovi modelli sono, infatti, tra quell coperti dal programma di assistenza per la tastiera per MacBook, MacBook Air e MacBook Pro.

Apple da tempo ha attivato un programma di assistenza per le tastiere di MacBook, MacBook Air e MacBook Pro. Secondo la Casa di Cupertino “una piccola percentuale” di tastiere in determinati modelli può mostrare uno o più dei seguenti comportamenti:

Ripetizione imprevista di lettere o caratteri

Mancata visualizzazione di lettere o caratteri

Tasti “appiccicosi” o che non rispondono in modo coerente

Apple o il Centro Assistenza Autorizzati di Apple ripareranno gratuitamente le tastiere dei MacBook, MacBook Air e MacBook Pro idonei. Il tipo di assistenza sarà determinato dopo un’analisi della tastiera e potrebbe comportare la sostituzione di uno o più tasti o dell’intera tastiera.

Nell’elenco ufficiale non sono ancora inclusi, per ovvi motivi, i nuovi Mac di oggi, ma Apple avrebbe già informato il personale e i partner ufficiali che si occupano di riparazione, spiegando che anche per i nuovi è riconosciuta l’assistenza speciale.

Apple di è scusata per i problemi alla tastiera a farfalla. Ha in precedenza avviato un programma di riparazione per le prime due generazioni e ora il programma è attivo anche per la terza generazione di queste tastiere.

Tra le lamentele quelle più ricorrenti riguardano il degrado in risposta dei singoli tasti dovuto a polvere e residui che si depositano intorno e sotto ai tasti. Con il passare del tempo e l’aggravarsi dei sintomi, nei casi peggiori, alcuni tasti diventano più duri da premere, altri smettono completamente di funzionare.

Apple avrebbe già programmato la dismissione dell’attuale tastiera che, evidentemente, non ha speranze di essere messa a regime. Probabilmente con il lancio del MacBook da 16 pollici, il meccanismo a farfalla sarà pensionato e sostituito da una revisione del vecchio meccanismo a forbice, innovato con nuovi materiali.

Chi ha problemi con la tastiera dei MacBook Pro costruiti dal 2015 in poi, in questo articolo trova tutto quello che serve per farla riparare gratis.