Apple ripara gratuitamente tutti i MacBook Pro con problemi alla tastiera

Apple ha aggiornato il programma di assistenza per la tastiera per MacBook, MacBook Air e MacBook Pro, un programma di assistenza pensato per gli utenti che lamentano problemi quali:

Ripetizione imprevista di lettere o caratteri

Mancata visualizzazione di lettere o caratteri

Tasti “appiccicosi” o che non rispondono in modo coerente

L’elenco delle macchine idonee al programma di Apple è stato aggiornato (qui i dettagli) e ora incude in pratica TUTTI i MacBook, MacBook Air e MacBook Pro sui quali potrebbe verificarsi il problema.

Apple di è scusata per i problemi alla tastiera a farfalla. Ha in precedenza avviato un programma di riparazione per le prime due generazioni e ora il programma è attivo anche per la terza generazione di queste tastiere.

Tra le lamentele quelle più ricorrenti riguardano il degrado in risposta dei singoli tasti dovuto a polvere e residui che si depositano intorno e sotto ai tasti. Con il passare del tempo e l’aggravarsi dei sintomi, nei casi peggiori, alcuni tasti diventano più duri da premere, altri smettono completamente di funzionare.

Chi ha problemi con la tastiera dei MacBook Pro costruiti dal 201 in poi, in questo articolo trova tutto quello che serve per farla riparare gratis. Trovate tutte le notizie aggiornate sui MacBook Pro ultima generazione e modelli precedenti nella nostra sezione dedicata.