Android ha già copiato Dynamic Island di iPhone 14 Pro

Non di rado le novità Apple mostrate nei keynote vengono criticate sui social e prese di mira dalle frecciate dei costruttori concorrenti: è successo anche per le novità svelate da Cupertino nell’evento Far Out di mercoledì 7 settembre, ma ci sono delle eccezioni e quest’anno Dynamic Island sembra piacere a tutti, inclusi gli appassionati Android più accaniti.

Oltre ai numerosi apprezzamenti dei fan di Apple e iPhone, Dynamic Island ha raccolto elogi anche da parte di utenti Android che solitamente snobbano iPhone, oltre a ricevere critiche positive da testate e osservatori solitamente non molto delicati nei riguardi di tutto ciò che proviene da Cupertino.

Persino Android Police si è espressa positivamente su Dynamic Island non senza un tocco di humor «Va bene, non iniziate a lanciarci mele o altro» prima di proseguire dichiarando che «Dynamic Island sembra piuttosto elegante sui modelli iPhone 14 Pro». Ma l’apprezzamento dell’universo Android non si ferma qui, perché solamente a pochi giorni di distanza dalla presentazione di Apple, è già disponibile un tema personalizzato che copia, o meglio cerca di imitare, animazioni e funzioni dell’originale soluzione escogitata dagli ingegneri di Cupertino.

Un breve video su Twitter mostra una piccola finestra con bordi arrotondati che visualizza in formato ridotto, in alto nello schermo, il titolo del brano in riproduzione. Effettuando un tap la piccola finestra si allarga e si allunga, aumentando di dimensioni fino a diventare un widget che occupa circa un quarto di tutto lo schermo.

Siamo a grandissima distanza dall’elevata qualità e cura dei dettagli di Dynamic Island di Apple che mostra animazioni super fluide e un mix di soluzioni hardware e software che su Android sarà difficile o impossibile da replicare esclusivamente via temi e software. In ogni caso copie e cloni più o meno riusciti sono sempre indicatori di novità apprezzate e desiderate.

Dynamic Island Style Notifications / Now Playing on Xiaomi MIUI. Mi Theme Developers never disappoint 😎 pic.twitter.com/ImHmbkRZnb — Vaibhav Jain (@vvaiibhav) September 11, 2022

Su macitynet trovate tutto quello che c’è da sapere sulle ultime novità Apple negli articoli dedicati: nuovi iPhone 14 e 14 Plus, iPhone 14 Pro e Pro Max, gli auricolariAirPods Pro di seconda generazione, tre nuovi modelli di Apple Watch –Serie 8, SE economico e il modello top Ultra.