Anker EufyCam 2C, due telecamere di sicurezza HomeKit in sconto di 20 euro

Il kit di telecamere di sicurezza EufyCam 2C di Anker è uno degli ultimi arrivati ​​sul palco della sicurezza smart compatibile con HomeKit e al momento, grazie ad un codice sconto, costa anche meno.

Grazie alla compatibilità con la tecnologia Apple è possibile controllare le due telecamere attraverso Siri. Inoltre è possibile trasmettere in streaming video live nell’app Casa di Apple su un iPhone o iPad: quando le telecamere rilevano il movimento, inviano automaticamente una notifica push a un dispositivo iOS, con gli utenti che saranno in grado di visualizzare immediatamente i video in diretta dalla schermata di blocco.

La qualità video è Full HD a 1080p e le due telecamere, esenti da fili, sono alimentate da batterie interne ricaricabili che promettono fino a 180 giorni di autonomia con una sola carica, quindi andranno ricaricate soltanto due o al massimo tre volte l’anno.

Entrambe le telecamere sono dotate di una particolare tecnologia che assicura la visione a colori sia di giorno che di notte e il sistema di rilevamento intelligente dell’anatomia del corpo e della struttura del volto fa sì che all’avvicinarsi di un gatto o un qualsiasi altro animale randagio non vengano inviati avvisi e falsi allarmi.

La base in dotazione consente di archiviare in modo sicuro fino a 3 mesi di registrazioni grazie alla memoria interna eMCC da 16 GB e tutti i file sono protetti con crittografia dei dati AES-128. E’ inoltre presente microfono e speaker per una comunicazione a due vie attraverso ciascuna telecamera e l’obiettivo grandangolare da 140 gradi offre una visione panoramica, dal vialetto di accesso alla porta di ingresso, senza nessun punto cieco.

Se siete interessati all’acquisto, questo kit composto da base + 2 telecamere viene normalmente proposto a 200 euro ma grazie al codice KY3QYQPQ ottenete 20 euro di sconto e lo pagate soltanto 179,99 euro spedizione inclusa.