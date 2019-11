Anker PowerCore Lite, powerbank da 20.000 mAh in offerta a 31,49 euro ancora per poco

Il compagno ideale dello smartphone in mobilità è la powerbank e se ne volete una di qualità superiore, valutate l’acquisto di Anker PowerCore Lite in sconto con un codice a 31,49 euro spedizione compresa.

Questa batteria incorpora 20.000 mAh, quindi promette diverse ricariche consecutive, all’incirca cinque per gli ultimi iPhone e due e mezzo per un iPad Air 2. Incorpora la tecnologia PowerIQ di Anker quindi spinge al massimo la ricarica e può ricaricare anche due dispositivi contemporaneamente (4.8 A totali, 3 A per porta).

La batteria si ricarica inoltre velocemente, fino a 2 A, sfruttando la presa USB-C. Eventualmente, c’è anche la classica presa microUSB che assicura una ricarica in tempi standard. E’ grande all’incirca quanto uno smartphone, si impugna bene e grazie alla superficie caratterizzata da una leggera trama in rilievo non scivola anche con mani bagnate o sudate.

Anker PowerCore Lite in versione da 20.000 mAh è in vendita su Amazon al prezzo di 40 euro ed è coperta da 18 mesi di garanzia. Con il codice OFREGNO1 potete risparmiare poco più di 8 euro portandovela a casa per soli 31,49 euro spedizione compresa. L’offerta scade alla mezzanotte di venerdì 15 novembre.