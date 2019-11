Italiani e Black Friday: 9 su 10 faranno acquisti per i regali di Natale

Si sta avvicinando l’atteso Black Friday, la giornata che dà il via agli acquisti natalizi con la possibilità di aggiudicarsi i regali a prezzi davvero interessanti. L’evento, che quest’anno cade il 29 novembre, ormai da anni non è più prerogativa degli Stati Uniti ma è diventata parte delle nuove tradizioni anche di noi europei. Ma come vivono gli italiani il Black Friday? Sono più o meno aggiornati su questo evento rispetto al resto dell’Europa? Groupon ha indagato l’argomento attraverso una ricerca che ha coinvolto circa 6.500 utenti in tutta Europa, italiani compresi.

Secondo la ricerca, l’Italia è assolutamente aggiornata sul Black Friday: il 93% degli intervistati dichiara di conoscere questo appuntamento. Un aumento di ben 6 punti rispetto allo scorso anno, che porta il nostro paese ad essere allineato rispetto al resto dell’Europa. Troviamo una percentuale di consapevolezza identica per gli spagnoli (93%) e molto simile per i tedeschi (95%), superati di poco dai polacchi (97%). In coda i francesi con una percentuale (86%) che comunque dimostra quanto il Black Friday sia parte anche della loro quotidianità.

Gli Italiani amano il Black Friday

Non solo il Black Friday non ha più segreti per gli italiani ma è diventato sinonimo di vera e propria “febbre da shopping”: ben il 92% dichiara di approfittarne per darsi agli acquisti e solo il 3% non vi partecipa perché lo ritiene una “follia consumistica”. L’obiettivo della quasi totalità degli italiani (82%) è, però, sfruttare questa giornata per aggiudicarsi il maggior numero di regali di Natale a un prezzo interessante e iniziare, così, la corsa ai regali per amici e parenti.

Shopping da Black Friday: un “lavoro” da organizzare per tempo

Con l’aumento della notorietà di questa iniziativa, gli italiani sono diventati dei professionisti del Black Friday, infatti il 77% fa ricerche in anticipo per monitorare tutti i prodotti più appetibili ed essere pronto, l’ultimo venerdì di novembre, ad acquistarli immediatamente se sono scontati.

Sempre a conferma che il Black Friday è preso molto sul serio dai nostri connazionali, troviamo un 19% che stabilisce un budget e crea una lista di prodotti per evitare di comprare, per capriccio, cose che non servono. Solo il 4% ammette di “impazzire” e acquistare impulsivamente senza seguire nessun ordine o consiglio.

Vince il digital

Il Black Friday si conferma una iniziativa digital anche per le modalità di acquisto prescelte: oltre la metà degli intervistati (51%) preferisce evitare la folla e fare shopping online comodamente da casa o dall’ufficio e il 31% utilizza lo smartphone per non perdersi nemmeno un’offerta e continuare la ricerca ovunque si trovi. Solo il 18% rimane fedele ai negozi fisici e non ha paura di tuffarsi nel caos di centri commerciali o di vie dello shopping.

I prodotti più amati

Ma quali sono le categorie di prodotto più acquistate dagli italiani durante il Black Friday? In cima alla classifica troviamo a pari merito moda/accessori e prodotti di elettronica con il 56% delle preferenze. In seconda posizione glielettrodomestici (scelti dal 39%), seguono i prodotti di bellezza/salute (preferiti dal 32%), libri, musica e altri prodotti culturali (acquistati dal 22%) e i viaggi e vacanze (votati dal 18%). I prodotti che riscuotono meno successo sono i beni di lusso (con l’8% delle preferenze) e le gift card (6%).

«Non siamo sopresi nel constatare che un numero sempre maggiore di Italiani sta programmando di approfittare del Black Friday, soprattutto perché si tratta di un’ottima opportunità di trovare prodotti a prezzi interessanti per tutti coloro che sono sulla lista dei regali di Natale» commenta Estefania Lacarte, Groupon‘s Head of Communications for South Europe and Germany. «Insieme al successo indiscusso dei prodotti di elettronica, uno dei trend che abbiamo notato essere in crescita, e che ci aspettiamo continuerà ad esserlo anche per quest’anno, è la scelta di regalare delle esperienze da vivere, oltre che prodotti fisici».