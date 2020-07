Anker PowerPort Atom III Slim, l’unico caricabatterie che vi serve: per oggi costa solo 27,99 €

Se vi serve un caricabatterie definitivo, capace di ricaricare praticamente tutto quel che avete in casa e nello stesso tempo avere a disposizione anche ius accessorio estremamente portatile, oggi su Amazon c’è l’occasione per voi: Anker PowerPort Atom III Slim a solo 27,99 euro invece che 39,99 euro.

Questo accessorio, provato da Macitynet qui, è la soluzione ideale per un viaggio o per chi in casa ha poco spazio. È in grado di ricaricare tre dispositivi dalle sue porte USB tradizionali e nello stesso tempo anche un qualunque dispositivo con alimentazione da USB-C fornendo fino a 45W complessivi. In termini pratica ricarica alla massima velocità possibile gli iPhone di ultima generazione e quelli più vecchi ma anche portatili come i MacBook Air. È persino in grado di sostenere il funzionamento di MacBook Pro (come stiamo facendo noi in questo momento mentre scriviamo queste righe) e se si ha un pochino di pazienza anche di ricaricarlo.

Il suo grande vantaggio è fondato sulle dimensioni davvero molto compatte. È ultra sottile grazie alla tecnologia che sostituisce il silicio con nitruro di gallio (GaN).

Nella confezione trovate il caricabatterie USB-C (quattro porte), cavo di alimentazione staccabile da 1,5 metri (5 piedi), striscia adesiva, guida di benvenuto.

Costerebbe 39,99 euro, ma grazie ad una offerta valida solo per oggi lo comprate a 27,99 euro.