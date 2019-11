ANNKE, ecco il negozio Amazon dedicato alla video sorveglianza

Se quello che state cercando è il massimo della sicurezza domestica, allora dovreste dare uno sguardo a questo negozio su Amazon. Si tratta di ANNKE, società che ha investito tutto sulla videosorveglianza. Ecco cosa propone e quali sono al momento le offerte più interessanti.

ANNKE è una società che si occupa di sicurezza intelligente e offre sempre telecamere e sistemi di videosorveglianza avanzati e dotati delle ultime tecnologie sul campo, non solo per i privati, ma anche per le aziende. Per celebrare Black Friday e Cyber Monday, ANNKE lancia offerte speciali per invogliare i clienti all’acquisto.

Nella pagina ufficiale dello store sono presenti sistemi di videosorveglianza più svariati. Da kit con quattro camere di sicurezza e hub, alle soluzioni ancor più professionali, dotate di 8 camere e di un hub con all’interno un disco da ben 2TB per registrare tutto ciò che viene ripreso dalle telecamere.

Al momento vi segnaliamo due offerte di particolare interesse, con un prezzo davvero imbattibile. La prima è sul sistema di allarme con quattro camere incluse, centralina e supporto alla compressione video H.265. Ovviamente il sistema gode di funzionalità PIR, quindi per la rilevazione del movimento.

Le camere incluse sono dotate di certificazione IP67, quindi sono adatte anche al posizionamento esterno. Tra le funzionalità avvisi istantanei e accesso da remoto per il controllo delle telecamere.

L’altra offerta è su un kit più professionale, sempre dotato di 4 camere, in grado di registrare in Full HD e con HDD integrato nella centralina da 1 TB, per la registrazione continua. Questo sistema di telecamere WiFi consente di impostare una delle camere come ripetitore: quella più vicina all’hub fungerà da ripetitore di segnale per raggiungere le altre telecamere posizionate in casa.

Peraltro, il sistema impiegato da ANNKE, sfrutta server TUTK P2P garantendo così un segnale stabile e affidabile, naturalmente sicuro e accessibile solo all’utilizzatore.

Il negozio Amazon ANNKE dal quale verificare tutti i prodotti e servizi disponibili si raggiunge a questo indirizzo.

Qui il link al sito ufficiale ANNKE.