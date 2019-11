Offerta del giorno Black Friday Week: Amazfit GTR a solo 119 €

In occasione della settimana del Black Friday non ci sono solo in sconto gli Apple Watch ma anche l’eccellente Amazfit GTR, il più elegante smarwatch della linea Amazfit, sussidiaria di Xiaomi che oggi in offerta del giorno costa solo 119 euro. Il prodotto in sconto di questa azienda un marchio d’eccezione quando si parla di smartwatch, abbia scritto nel corso di una recensione che vi basta leggere per comprendere quanto sia interessante il ribasso.

Ha un design molto classico, da… orologio e per questo molto gradito a chi non vuole distinguersi come un Geek. È generoso nelle dimensioni e realizzato in materiali di buona qualità. Funziona come un semplice orologio co lancette classiche su schermo OLED ma ha anche una serie di funzioni specifiche smart. Se volete saperne di più e leggere il nostro (più che positivo) giudizio, andate alla recensione. Qui elenchiamo le caratteristiche dettate da Amazon.

Ampio display AMOLED di qualità Retina con eleganti quadranti. Esperienza visiva eccezionale e più confortevole

Una batteria della durata di 24 giorni

Impermeabile fino a una profondità di 50 metri

12 modalità sportive e analisi attività quotidiane

Amazfit GTR costerebbe 149 euro. In occasione della offerta del giorno, fino a mezzanotte oppure ad esaurimento delle scorte, vi costa solo 119 euro spedito da Amazon ma proposto dal canale ufficiale Amazfit. La spedizione è gratuita e potete restituire lo smartwatch fino al 31 gennaio in occasione della offerta natalizia di Amazon

