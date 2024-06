GPT-4 è preoccupato per Anthropic Claude 3.5 Sonnet

Pubblicità

La corsa all’intelligenza artificiale è inarrestabile: Anthropic ha lanciato il suo nuovo modello, chiamato Claude 3.5 Sonnet, che secondo l’azienda può addirittura superare GPT-4 di OpenAI o Gemini di Google in una vasta gamma di compiti.

Potete testare la veridicità di queste affermazioni di persona, considerando che il nuovo modello è già disponibile per gli utenti di Claude sul web e su iOS, ed è accessibile anche agli sviluppatori.

Peraltro, Claude 3.5 Sonnet non è il “modello linguistico top di gamma” dello sviluppatare, bensì il modello intermedio: Anthropic utilizza il nome Haiku per il modello più piccolo, Sonnet per l’opzione intermedia, mentre infine Opus è il nome per il modello di punta. Tuttavia, l’azienda afferma che Claude 3.5 Sonnet supera la versione 3 Opus e i benchmark mostrano che lo fa con un margine anche considerevole.

Per come riferito dallo sviluppatore, Claude 3.5 Sonnet ha superato GPT-4o, Gemini 1.5 Pro e Llama 3 400B di Meta in sette dei nove benchmark complessivi e in quattro dei cinque benchmark di visione.

Non solo Sonnet, arrivano gli Anthropic Artifacts

Insieme a questo nuovo modello, Anthropic sta introducendo una nuova funzione chiamata Artifacts. Con Artifacts, sarà possibile vedere e interagire con i risultati delle richieste fatte a Claude: se si chiede al modello di progettare qualcosa, ad esempio, il modello mostra il risultato e permette di modificarlo direttamente nell’app.

Allo stesso modo, se Claude scrive un’email, è possibile modificarla nell’app, invece di doverla copiare in un editor di testo. Si tratta di una piccola miglioria, ma che rende questi strumenti AI qualcosa in più di semplici chatbot. Ed ancora, la nuova funzione Artifacts suggerisce quale potrebbe essere la visione a lungo termine per Claude. Anthropic ha sempre confessato di essere principalmente orientata verso le aziende.

Nonostante abbia assunto esperti di tecnologia per il versante consumer, come il co-fondatore di Instagram Mike Krieger, e ha aggiunto nel comunicato stampa di presentazione di Claude 3.5 Sonnet che intende trasformare Claude in uno strumento per le aziende per “Centralizzare in modo sicuro le loro conoscenze, documenti e lavori in corso in uno spazio condiviso”. Questo suona più come Notion o Slack che come ChatGPT, con i modelli di Anthropic al centro di tutto il sistema.

L’app Claude di Anthropic per iPhone e iPad si scarica gratis da questa pagina di App Store.

