Adobe integra Firefly in Acrobat e le chat in Acrobat AI Assistant

Adobe ha presentato importanti innovazioni in ambito AI che riguardano Adobe Acrobat, riferendo di “livelli di creatività e produttività senza precedenti”.

Gli utenti di Acrobat ora possono creare e modificare le immagini presenti nei PDF utilizzando prompt di testo, grazie ad Adobe Firefly.

Acrobat è la prima soluzione PDF a offrire funzionalità di generazione di immagini in-app. Le nuove funzionalità di Acrobat AI Assistant, un motore di conversazione integrato nei flussi di lavoro di Reader e Acrobat, consentono agli utenti di porre domande, ottenere insights e creare contenuti a partire da informazioni su gruppi di PDF e altri tipi di documenti, tra cui Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, file di testo e altri ancora.

Adobe ha inoltre annunciato il potenziamento delle funzionalità di trascrizione delle riunioni in AI Assistant.

L’AI generativa di Adobe Firefly nei PDF

Le nuove funzioni di Acrobat consentono con l’AI generativa di migliorare le immagini già esistenti e di creare nuove immagini nei PDF PDF, il tutto senza lasciare l’applicazione.

Le funzioni includono:

Edit Image con strumenti di facile utilizzo come Generative Fill, Remove Background, Erase e Crop, per aggiungere, rimuovere e rivitalizzare il contenuto delle immagini al volo. Dalla cancellazione di oggetti indesiderati alla rimozione di sfondi o all’aggiunta di nuove immagini, gli utenti hanno il controllo completo sulle immagini dei loro PDF.

con strumenti di facile utilizzo come Generative Fill, Remove Background, Erase e Crop, per aggiungere, rimuovere e rivitalizzare il contenuto delle immagini al volo. Dalla cancellazione di oggetti indesiderati alla rimozione di sfondi o all’aggiunta di nuove immagini, gli utenti hanno il controllo completo sulle immagini dei loro PDF. Con Generate Image è possibile aggiungere facilmente nuove immagini ai PDF, grazie al modello Firefly Image 3 di Adobe. È possibile regolare le dimensioni e lo stile e aggiungere immagini a qualsiasi parte del documento. Gli strumenti di progettazione, sono utili per dare un tocco professionale e creativo ai documenti senza bisogno di competenze creative.

I team di vendita, per esempio, possono utilizzare Generate Image per aggiungere immagini a un business plan ricco di testo, rendendolo più facile da leggere e di maggiore impatto. Gli imprenditori possono usare Generate Image e Edit Image per aggiornare le immagini esistenti nelle presentazioni e nei pitch per gli investitori, personalizzando i deck.

I proprietari di piccole imprese possono aggiornare i materiali promozionali, utilizzando Generate Image e Edit Image per cambiare al volo gli sfondi in base alle stagioni e ai momenti culturali.

Acrobat AI Assistant

Quando si fanno ricerche, si studia per un esame, si analizzano i dati o si recuperano gli appunti di una riunione, raramente le informazioni sono contenute in un unico documento o tipo di file. Le nuove funzionalità di Acrobat AI Assistant dovrebbero permettere di eliminare gli ostacoli e rendere semplice ottenere insights e condividere informazioni tenendo conto di quanto contenuto nei documenti.

Con l’Insights sui documenti è possibile ottenere risposte rapide dalle ricerche; gli utenti possono identificare temi, tendenze e relazioni da un gruppo di documenti selezionati e sintetizzare e formattare le informazioni provenienti da fonti diverse.

Ad esempio, un esperto di marketing sta facendo ricerche su come raggiungere la Gen Z e dispone di informazioni su documenti PDF, Microsoft Word e Microsoft PowerPoint. L’addetto al marketing può trascinare e rilasciare questi documenti in Acrobat AI Assistant, che elenca rapidamente alcuni suggerimenti di prompt, come “Fornisci una panoramica dei temi chiave presentati in questi documenti”. L’utente può anche porre domande, del tipo: “Quali sono le abitudini della Gen Z sui social media?”. AI Assistant genera risposte basate sul gruppo di documenti che includono citazioni intelligenti che consentono agli utenti di verificare la fonte della risposta o di navigare rapidamente verso una posizione specifica per un approfondimento. Gli utenti possono anche chiedere che le informazioni vengano formattate in contenuti interessanti per uno scopo specifico. Ad esempio: “Converti queste informazioni in un’e-mail”, che può essere condivisa con un team più ampio.

Trascrizioni delle riunioni migliorate

Nuove funzionalità di trascrizione delle riunioni permettono di creare automaticamente dei riassunti generativi per una rapida comprensione degli argomenti principali, dei punti chiave e delle successive action, consentendo ai partecipanti di rimanere aggiornati.

