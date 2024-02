AOVOPRO 365GO, monopattino elettrico pieghevole a metà prezzo

Se stavate cercando un monopattino elettrico, questo è un buon momento per comprarne uno: in offerta trovate infatti AOVOPRO 365GO, un modello agile e performante che vi permetterà di spostarvi tra le vie cittadine con estrema facilità.

Usa un motore da 350 Watt combinato ad una batteria abbastanza potente per riuscire a sospingere anche un carico elevato (120 kg tra pilota ed eventuali zaini o altra attrezzatura a bordo) lungo una salita con una pendenza massima di 20°.

Anche dal punto di vista dell’autonomia la batteria è molto buona perché, in condizioni ideali, una sola carica (si porta a termine in circa 4 ore) è sufficiente per garantire fino a 20 chilometri di viaggio.

Usa pneumatici da 8,5 pollici e la struttura è molto robusta grazie all’impiego della lega di alluminio, un materiale che al contempo riduce il peso complessivo del monopattino, che si attesta intorno ai 12 chilogrammi.

È certificato IP65 quindi potete usarlo anche per attraversare pozzanghere e strade bagnate, o per guidarlo sotto la pioggia, senza temere danni per la batteria o la circuiteria interna.

Dal punto di vista della sicurezza usa un doppio sistema frenante che combina un freno a disco con uno di tipo elettrico, in modo tale da ridurre lo spazio di frenata in situazioni di emergenza. Si può guidare anche di notte perché dispone di fari LED.

Infine, è un buon veicolo da viaggio perché entra facilmente nel portabagagli dell’auto: il manubrio può infatti essere ripiegato per ridurre gli ingombri, che in questa posizione si attestano intorno ai 107 x 54 x 43 centimetri.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 556,42 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 56% andando a spendere soltanto 246,67 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

