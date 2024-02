Gli iPhone 16 integreranno Neural Engine più potenti per l’IA generativa

I chip A18 e M4 per futuri iPhone e Mac integreranno non solo migliorie relative alla potenza di calcolo ma anche passa avanti relativi ai Neural Engine (i “motori” sfruttati per tecnologie di apprendimento automatico in ogni campo, dalla fotografia alla realtà aumentata), con un numero maggiore di core per l’elaborazione di funzionalità legate all’AI.

Lo riferisce il sito taiwanese Economic Daily News, evidenziando un numero maggiore di core che permetteranno di ampliare il ventaglio di possibilità per le funzioni che usano l’apprendimento automatico in tempo reale.

I Neural Engine aggiornati permetteranno di migliorare funzionalità AI e di machine learning. Si vocifera che iOS 18 integrerà novità specifiche legate all’AI per Siri, Comandi Rapidi, Messaggi, Apple Music, applicazioni della suite iWork (Pages, Numbers e Keynote) e altri ambiti ancora.

Presentando a inizio febbraio i risultati finanziari del primo trimestre dell’anno fiscale 2024, il CEO di Apple, Tim Cook, rispondendo a una domanda aveva confermato che l’azienda da lui guidata sta lavorando sull’AI generativa e riferito che dettagli saranno rilevati “entro quest’anno”. È probabile che annunci specifici arriveranno a giugno, in concomitanza dell’annuale conferenza sviluppatori (WWDC), quando dovrebbero essere presentate – tra le altre cose – le prime versioni beta di iOS 18, iPadOS 18 e degli altri sistemi operativi della Casa di Cupertino.

Gli iPhone più recenti integrano un Neural Engine con 16 core, una sezione migliorata rispetto agli anni passati (iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X integravano un Neural Engine con 2 core, poi si è passati agli 8-core di iPhone XS, iPhone XS Max, e iPhone XR, poi agli 8 core di iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max e infine ai 16 core dei modelli più recenti).

Anche sui Mac più recenti è presente il Neural Engine. I chip M3, M3 Pro e M3 Max includono un Neural Engine migliorato per l’accelerazione di modelli di Machine Learning (ML). Rispetto ai chip M1, il Neural Engine è fino al 60% più scattante e rende i flussi di lavoro di Intelligenza Artificiale e Machine Learning ancora più veloci. Un chip come l’M3 integra un Neural Engine a 16 core; l’M2 Ultra sul Mac Studio e sul Mac Pro vanta un Neural Engine con 32‑core.

Nelle settimane passate sono circolate voci secondo le quali novità specifiche arriveranno con iOS 18, indicato comel’aggiornamento software più importante di sempre per Apple, e per il quale sono previste varie funzionalità che sfrutteranno l’IA sul dispositivo.

