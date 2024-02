Lascia Apple un altro designer dell’era Jony Ive

Bart Andre, storico Industrial Designer di Apple, va in pensione dopo 30 anni di lavoro presso la multinazionale di Cupertino. Lo riferisce Bloomberg spiegando che Bart Andre è arrivato in Apple nel 1992 insieme a Jony Ive e che con il pensionamento di Andre siamo quasi al completo ricambio del team di progettisti fino a pochi anni addietro guidato da Ive.

Andre ha comunicato ai colleghi che andrà in pensione questo mese; come accennato è uno degli ultimi designer rimasti a Cupertino dall’era Ive, e ha contribuito a creare l’estetica di numerosi prodotti presentati negli ultimi tre decenni, inclusi dispositivi presentati prima del ritorno di Steve Jobs alla guida di Apple alla fine degli anni ’90.

Il designer in questione è noto per essere stato uno dei luogotenenti di Ive, e per avere contribuito a dirigere la squadra dopo che Evans Hankey, successore di Ive, è andato via lo scorso anno. Il nome di questo progettista tra, tra le altre cose, comprare più di altri in numerosi brevetti registrati da Apple.

«Il suo segno distintivo sui prodotti Apple è indelebile e lo vedo ogni giorno nei dettagli», riferisce Christopher Stringer, che ha lavorato con Andre in Apple e che ora è alla guida dell’azienda audio Syng.

La partenza di Andre è l’ultima di un lungaa serie di altri abbandoni da questo gruppo. Alla fine dello scorso anno hanno lasciato il design team di Apple anche i progettisti Colin Burns, Shota Aoyagi e Peter Russell-Clarke; altri progettisti di lunga data del software design team hanno lasciato o lasceranno l’azienda nel prossimo futuro.

Sia l’industrial-design team, sia i gruppi user-interface, sono sotto la supervisione di Jeff Williams, chief operating officer della Casa di Cupertino che ricopre questo ruolo dal 2019, da quando Ive ha lasciato Apple.

A parte il caso di Andre, sembra che alcuni membri dell’attuale deisgn team di Apple soffrano la riduzione di potere avvenuta dopo la fuoiruscita di Jony Ive. Stando alle indiscrezioni emerse in passato, da quando la divisione è guidata da Williams il team design è stato ridimensionato, mentre è aumentato quella della divisione hardware.

Se volete saperne di più di Jonathan Ive, Macitynet ha decine di articoli che riassumono il suo lavoro, parlano delle sue interviste e permettono così di farsi un quadro di chi è stato e di chi sarà anche in futuro Jonathan Ive.