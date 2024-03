App iPhone scaricabili dal web in Europa per la prima volta

Apple ha annunciato oggi tre ulteriori cambiamenti per gli sviluppatori nell’Unione Europea, consentendo loro di distribuire app per iPhone e iPad direttamente da pagine web, oltre a consentire loro di scegliere come progettare le promozioni in-app e altro ancora.

Con iOS 17.4 rilasciato la scorsa settimana, Apple ha abilitato gli app store alternativi all’interno dell’UE, permettendo agli app store di terze parti di offrire agli utenti un catalogo di app senza dover necessariamente passare da App Store. Adesso, Apple ha annunciato che entro la primavera lancerà una nuova funzione di distribuzione della app via web, che permetterà agli sviluppatori di offrire le proprie app per il download direttamente dai loro siti web. Non solo.

Apple afferma che i marketplace delle app potranno offrire sin da subito un catalogo di app esclusivamente dello sviluppatore di quel marketplace. Questo vuol dire che sin da subito un’azienda può gestire un marketplace di app e offrire al download esclusivamente le proprie app. Ad esempio, Meta potrebbe gestire un marketplace di app nell’Unione Europea che offre esclusivamente le sue app. Con le linee guida iniziali, questo non era consentito.

App dal web

In secondo luogo, Apple offrirà agli sviluppatori un modo per evitare del tutto la strada del marketplace. A partire dalla prossima primavera, Apple aggiungerà una nuova funzione di “Distribuzione Web” che permetterà agli sviluppatori di distribuire le app iOS direttamente dal loro sito web. Questo significa che gli utenti di iPhone potranno andare sul sito web di uno sviluppatore e scaricare un’app, senza utilizzare App Store o alcun altro marketplace di app alternativo.

Ovviamente, si applicheranno sempre commissioni. Per utilizzare questa funzione, gli sviluppatori dovranno aderire alle nuove condizioni commerciali di App Store, il che significa che pagheranno la Tariffa per la Tecnologia di Base di €0,50 per ogni installazione annuale superiore a un milione negli ultimi 12 mesi.

Qualsiasi app distribuita tramite il web dovrà comunque soddisfare le linee guida di Apple. Le app potranno essere installate solo da un dominio web che lo sviluppatore ha registrato all’interno dell’App Store Connect. Apple metterà a disposizione una serie di API per l’integrazione con la funzionalità di sistema per gli sviluppatori.

Ci saranno diversi requisiti di idoneità richiesti agli sviluppatori per poter distribuire app iPhone e iPad tramite il poprio sito web. Anzitutto, dovranno essere iscritti al programma per sviluppatori Apple come organizzazione domiciliata o registrata nell’UE. Ancora, si dovrà trattare di uno sviluppatore in regola nel programma per sviluppatori Apple per due anni consecutivi o più, e avere un’app che ha avuto più di un milione di installazioni annuali iniziali su iOS nell’UE nell’anno precedente.

Ancora, Apple richiederà allo sviluppatore una prontezza nelle risposte alle comunicazioni Apple riguardo alle app distribuite tramite Distribuzione Web, in particolare riguardo a comportamenti fraudolenti, maligni o illegali, o qualsiasi altra cosa che Apple ritenga possa influenzare la sicurezza o la privacy degli utenti.

Infine, Apple sta dando agli sviluppatori maggiore libertà su come collegare una pagina web esterna per completare una transazione digitale. In questo senso, Apple afferma che gli sviluppatori potranno scegliere come progettare promozioni, sconti e altre offerte. Anche quest’ultimo cambiamento è immediatamente efficace.

Ricordiamo che gli app store alternativi hanno una durata limitata per gli utenti europei che viaggiano fuori dal territorio UE. Per tutto quello che c’è da sapere sugli app store alternativi, come funzioneranno e cosa cambia davvero, rimandiamo a questo approfondimento di macitynet.