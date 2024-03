Tenstorrent produce i primi acceleratori AI basati su chip RISC-V

Tenstorrent è un’azienda guidata da Jim Keller, vera e proprie autorità nel campo delle microarchitetture: è l’ex progettista dei chip A4 e A5 di Apple, è il “papà” dell’architettura ZEN di AMD, di chip di Tesla per la guida autonoma, ed è stato responsabile Systems Architecture and Client Group di Intel.

La startup denominata Tenstorrent nella quale è entrato a far parte a gennaio 2023 con il ruolo di CEO ha presentato i primi chip Grayskull, indicati come espressamente progettati per l’intelligenza artificiale, utilizzabili al posto delle tradizionali GPU.

I primi prodotti della startup sono due schede “networked” della serie Wormhole, indicate come specifiche per il machine learning, e due schede DevKit PCIe Gen 4 della serie Greyskull, la e75 (599$) e la e150 (799$), indicate come pensate specificamente calcoli di inferenza, tutti prodotti basati su architettura RISC-V.

Grayskull sembra indicato come adatto nel campo della run-time sparsity, condizione che si presenta durante l’esecuzione di un programma o di un algoritmo nella quale le informazioni possono essere distribuite in modo sparso, promettendo una gestione dei dati efficiente ma è valido anche nella computazione condizionale, in altre parole nell’esecuzione di determinate operazioni o calcoli quando si presentano specifiche condizioni.

La più potente Grayskull e150 è destinata alla gestione delle operazioni di inferenza nell’ambito dei progetti di intelligenza artificiale; le schede sono fornite con i software TT-Buda e TT-Metalium per eseguire modelli, personalizzarli o crearne di nuovi. Si tratta, di fatto, di una risposta alle GPU, in particolare di Nvidia, l’azienda da battere o quantomeno con la quale competere nel settore AI.

Kit di sviluppo software per Grayskull supportano vari modelli, incluso BERT (per l’elaborazione del linguaggio naturale), Whisper (per il riconoscimento e la traduzione vocale), ResNet (riconoscimento immagini), YOLOv5 (rilevamento di oggetti in tempo reale) e U-Net per la segmentazione delle immagini.

La presentazione dei nuovi prodotti è arrivata nell’ambito di un contratto firmato con il Leading-edge Semiconductor Technology Center (LSTC) in Giappone che sfrutterà le schede di Tenstorrent per realizzare un acceleratore IA a 2 nm all’avanguardia che promette di i rivoluzionare le prestazioni delle elaborazioni di IA in Giappone.

